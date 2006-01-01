Суд присяжных объявил свой вердикт по делам продюсера Харви Вайнштейна.

В понедельник, 24 февраля, в Нью-Йорке суд присяжных, в состав которого вошли семь мужчин и пять женщин, признали виновным продюсера Харви Вайнштейна по двум делам из пяти о сексуальном насилии. Об этом пишет BBC.

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Как сообщает издание, 67-летнему Харви грозит от 5 до 25 лет за принудительный оральный секс с бывшей ассистенткой Project Runway Мими Хейли в 2006 году и изнасилование актрисы Джессики Манн в 2013 году.

Еще в трех делах о сексуальном насилии вину Вайнштейна не установили. Окончательный приговор будет вынесен до 11 марта. Однако защита продюсера заявила о намерении подать апелляцию на решение суда присяжных.

Харви Вайнштейна признали виновным по двум делам о сексуальном насилии Getty images

Ранее сообщалось, что жертва Харви Вайнштейна совратила подростка.

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