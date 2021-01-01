Дочь Эминема впервые официально представила своего бойфренда

Хейли Джейд показала возлюбленного на фото.

25-летняя дочь известного американского рэпера Эминема Хейли Джейд впервые представила своего парня.

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На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала совместный снимок с возлюбленным Эваном Макклинтоком. Также она написала под постом, что влюблена в бойфренда.

“Обычно я не делаю такие селфи, но раз уж делать, то только с тобой“, — подписала фото Хейли.

Отметим, что на фото влюбленные, сидя на диване, позируют на камеру. Избранник Хейли выглядит старше нее, в частности из-за бороды.

Хейли Джейд с бойфрендом instagram.com/hailiejade

Дочь Эминема с парнем instagram.com/hailiejade

Хейли Джейд и Эван Макклинток instagram.com/hailiejade

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