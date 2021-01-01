Дочь Эминема впервые официально представила своего бойфренда
Хейли Джейд показала возлюбленного на фото.
25-летняя дочь известного американского рэпера Эминема Хейли Джейд впервые представила своего парня.
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На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала совместный снимок с возлюбленным Эваном Макклинтоком. Также она написала под постом, что влюблена в бойфренда.
“Обычно я не делаю такие селфи, но раз уж делать, то только с тобой“, — подписала фото Хейли.
Отметим, что на фото влюбленные, сидя на диване, позируют на камеру. Избранник Хейли выглядит старше нее, в частности из-за бороды.
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