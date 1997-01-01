Самые громкие сексуальные скандалы знаменитостей

Кого обвиняли в домогательствах, а кто долгое время изменял жене, читайте в нашей подборке.

Каждый год происходит какое-то скандальное событие. Про кого-то все уже забыли, кто-то отличился совсем недавно. Предлагаем Вам вспомнить самые громкие секс-скандалы, которые происходили со знаменитыми людьми.

Ани Лорак и Константин Меладзе

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Совсем недавно разгорелся скандал с украинской певицей Ани Лорак, которая рассказала о домогательстве со стороны продюсера и композитора Константина Меладзе. На одном из телешоу певица призналась, что от Меладзе поступило предложение интимного характера. Композитор предлагал стать его любовницей, а в обмен обещал славу и продвижение в карьере. Продюсер получил отказ и прекратил любые контакты со звездой. Позже артистка пошла на попятную, заявив, что ее неправильно поняли.

Ани Лорак и Константин Меладзе instagram.com

Харви Вайнштейн и Кевин Спейси

В 2017 году в США более 80 женщин обвинили продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании и харассменте. Тогда начались затяжные суды, и карьера успешного голливудского продюсера рухнула. Его бросила жена, уволили с работы, а также от него открестились друзья и коллеги. В стране началась волна признаний и обвинений в домогательствах других знаменитостей. Такой феномен получил название «эффект Вайнштейна», а в социальных сетях появился хэштег «Me too».

Харви Вайнштейн Getty images

Следом за Вайнштейном рухнула и карьера известного актера Кевина Спейси. Его обвинили в сексуальных домогательствах 30 жертв. В 2019 году дело закрыли, а карьера звезды потихоньку возрождается. В мае этого года стало известно, что Спейси получил роль в новом фильме итальянского режиссера Франко Неро, где сыграет детектива, который расследует дело педофила.

Кевин Спейси Getty images

Билл Клинтон

В 1998 году вскрылся тайный роман президента Билла Клинтона и его молодой сотрудницы Моники Левински, который продлился почти год. Когда выяснилась правда, Билл отрицал их связь и попал под пристальное внимание общественности. Также президента обвиняли в домогательствах к Поле Джонс. Невзирая на все слухи, его поддержала жена Хиллари.

Билл Клинтон Getty images

Принцесса Диана и принц Чарльз

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31 августа 1997 года погибла всеми любимая принцесса Диана. В Париже леди Ди попала в страшную аварию. Обвинения в ее смерти посыпались на бывшего супруга принца Чарльза. Тогда его подозревали в причастности к смертельному ДТП. Позже было обнародовано письмо принцессы, в котором говорилось о ее подозрениях. Она написала, что Чарльз планирует ее убийство, чтобы жениться на няне их сыновей. Многие считают, что записка была подделана. Слухи, тайные романы, измены и секреты бывших супругов обсуждают по сей день.

Принцесса Диана и принц Чарльз Getty Images

Джуд Лоу

В 2004 году прогремел секс-скандал с участием британского актера Джуда Лоу. Звезда объявил о помолвке с актрисой Сиенной Миллер, как вскоре выяснилось, что все это время он имел интимную связь с няней его троих детей. Он принес публичные извинения и прекратил отношения с Дейзи Райт.

Джуд Лоу Getty Images

Джеффри Эпштейн

Джеффри Эпштейн - американский миллиардер и финансист, которого обвинили в секс-торговле. Как выяснило следствие, он вынуждал несовершеннолетних девушек заниматься проституцией в период с 2002 по 2005 год. Магнат вины не признавал, а летом 2019 года покончил жизнь самоубийством.

Джеффри Эпштейн Getty images

Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян

В 2006 году взорвал Сеть видеоролик с участием Ким Кардашьян и ее бойфренда Рей Джея. На видео парочка занималась любовью. Видео и сделало Ким знаменитой на весь мир. Ходили слухи, что это был продуманный пиар-ход, к которому была причастна Крис Дженнер. Поговаривают, что вдохновила на эти действия звездную маму сама Пэрис Хилтон.

Ким Кардашьян Getty Images

В 1999 году произошел похожий инцидент, в Сеть просочилось домашнее видео Пэрис с ее возлюбленным. Хилтон подала в суд на бойфренда, который опубликовал ролик с ее участием, и получила всемирную известность.

Пэрис Хилтон Getty images

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