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Официальный приговор: Харви Вайнштейна посадят на 23 года

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Суд Нью-Йорка объявил приговор американскому продюсеру.
Официальный приговор: Харви Вайнштейна посадят на 23 года
Официальный приговор: Харви Вайнштейна посадят на 23 года
Getty images

В понедельник, 24 февраля, продюсера Харви Вайнштейна признали виновным по двум делам из пяти о сексуальном насилии. А в среду, 11 марта, суд Нью-Йорка объявил официальный приговор. 

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Как сообщает Associated Press, 67-летний кинопродюсер проведет в тюрьме 23 года. Такой срок Вайнштейн получил за изнасилование третьей степени и преступные половые акты первой степени.

Отметим, что о сексуальном насилии со стороны Харви заявили более 30 женщин. Однако, продюсеру удалось со многими жертвами договориться об урегулировании конфликта, заплатив по 25 миллионов долларов. Официально обвинения Вайнштейну предъявили только по двух случаях.

Ранее сообщалось, что экс-жена Харви Вайнштейна закрутила роман с голливудским актером.

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Теги: Харви Вайнштейн
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Источник: Ivona bigmir)net

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