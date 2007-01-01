Бывшая супруга скандального Харви Вайнштейна наконец-то получила официальный развод.

Джорджина Чапман и Харви Вайнштейн развелись спустя 4 года после разрыва Getty Images

Английская актриса и одна из основательниц бренда Marchesa Джорджина Чапман официально развелась со скандальным американским кинопродюсером Харви Вайнштейном. Об этом сообщает издание Fox News со ссылкой на онлайн-протоколы судебных заседаний.

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Известно, что бракоразводный процесс пары длился почти четыре года. Чапман объявила о расставании с мужем еще в октябре 2017 года после первых обвинений в сексуальных домогательствах Вайнштейна к другим женщинам. Однако, судебная тяжба в Верховном суде Манхэттена завершилась только на этой неделе.

В онлайн-протоколах судебных заседаний дело о разводе пары теперь указано как «прекращенное» после того, как в понедельник было подано окончательное закрытое ходатайство. Напомним, что Джорджина и Харви состояли в браке с 15 декабря 2007 году. У экс-супругов есть 10-летняя дочь Индия Перл и 8-летний сын Дашиэлл Макс Роберт.

В марте 2020 года появились слухи, что Чапман закрутила роман с актером Эдриеном Броуди. Недавно пара вместе появилась на Каннском кинофестивале 2021.

Джорджина Чапман и Эдриен Броуди на Каннском кинофестивале 2021 Getty Images

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