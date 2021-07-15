Николас Кейдж впервые появился на публике с пятой женой
Обладатель «Оскара», знаменитый американский актер, режиссер и продюсер Николас Кейдж впервые появился на мероприятии в компании своей пятой жены Рико Шибаты. 57-летний артист и его 26-летняя возлюбленная прошлись по красной дорожке на премьере фильма «Свинья» в Лос-Анджелесе.
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Супруги позировали перед камерами, держась за руки и счастливо улыбаясь. Для выхода в свет Николас выбрал серый костюм, белую рубашку и синий галстук. А Рико появилась на публике в длинном черном платье и кардигане.
Отметим, что свадьба Кейджа и Шибаты состоялась в феврале 2021 года в отеле Wynn в Лас-Вегасе. Пара познакомилась в прошлом году в Японии, однако при каких обстоятельствах произошла встреча, пока неизвестно.
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