Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Николас Кейдж впервые появился на публике с пятой женой

Комментариев: 1
57-летний Николас Кейдж и 26-летняя Рико Шибата вместе позировали на красной дорожке в Лос-Анджелесе.
Николас Кейдж впервые появился на публике с пятой женой
Николас Кейдж впервые появился на публике с пятой женой
Getty Images

Обладатель «Оскара», знаменитый американский актер, режиссер и продюсер Николас Кейдж впервые появился на мероприятии в компании своей пятой жены Рико Шибаты. 57-летний артист и его 26-летняя возлюбленная прошлись по красной дорожке на премьере фильма «Свинья» в Лос-Анджелесе.

Читай также: Андрей Шевченко показал фото с женой в честь их годовщины свадьбы

Супруги позировали перед камерами, держась за руки и счастливо улыбаясь. Для выхода в свет Николас выбрал серый костюм, белую рубашку и синий галстук. А Рико появилась на публике в длинном черном платье и кардигане.

Николас Кейдж с пятой женой
Николас Кейдж с пятой женой
Getty Images
Жена Николаса Кейджа
Жена Николаса Кейджа
Getty Images
Николас Кейдж и Рико Шибата
Николас Кейдж и Рико Шибата
Getty Images
Николас Кейдж и Рико Шибата
Николас Кейдж и Рико Шибата
Getty Images

Отметим, что свадьба Кейджа и Шибаты состоялась в феврале 2021 года в отеле Wynn в Лас-Вегасе. Пара познакомилась в прошлом году в Японии, однако при каких обстоятельствах произошла встреча, пока неизвестно.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Николас Кейдж, красная дорожка, личная жизнь звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  15.07.2021, 10:31
Оценка:  0
гость
И что он с ней будет делать через лет 10? А потом говорят,что женщины стервы и уходят к другим….
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь