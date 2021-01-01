ТОП-10 звезд, у которых нет аккаунтов в соцсетях
Герои сегодняшней подборки негативно относятся к социальным сетям, которые стали неотъемлемой частью жизни миллиардов людей на планете. Кто-то из звезд не любит публичности, кто-то говорит, что не умеет пользоваться компьютером, а кто-то не понаслышке знает о атаках хакеров. Рассказываем, у каким мировых знаменитостей нет аккаунта ни в одной соцсети.
Сандра Буллок
«Мисс Конгениальность» говорит, что соцсети «полны лжи». Актриса заявила, что никогда в жизни не сделает селфи и тем более не обнародует его в Интернете.
Мила Кунис
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Голливудская звезда украинского происхождения Мила Кунис в одном из интервью заявила, что не пользуется Facebook или Twitter. Актриса не понимает, почему кому-то вообще нравится постить снимки из своей повседневной жизни. А вот муж Кунис, Эштон Кутчер ведет аккаунт в Instagram. Правда, на его странице трудно найти фото или видео с Милой.
Эмили Блант
Звезда фильма «Дьявол носит Prada» также отказалась от соцсетей. По словам актрисы, они просто ей не походят.
Киану Ривз
Звезда «Матрицы» в одном из интервью признался, что его нет в соцсетях потому, что он сильно ценит свою приватность. Кроме того, по словам артиста, ему нечего рассказывать в публикациях.
Бенедикт Камбербэтч
Фанатам звезды сериала «Шерлок» советуем не искать его страниц в Instagram, Facebook и на других сайтах, поскольку актер нигде не зарегистрирован. Однажды Бенедикт заявил, что соцсети отняли бы у него много свободного времени и, в конце концов, испортили бы его жизнь.
Скарлетт Йоханссон
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Звезда киновселенной Marvel не хочет демонстрировать свою личную жизнь в Instagram и на других каких-либо сайтах. В 2011 году хакер взломал почту Скарлетт и слил ее личные фотографии в Сеть. После этого Йоханссон негативно относится ко всему Интернету.
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Бывшие супруги неоднократно говорили, что они на «Вы» с техникой и уж тем более с соцсетями.
Кира Найтли
Актриса считает, что ведение соцсетей – это глупое занятие. Звезда заявила, что не собирается «уподобляться большинству».
Джордж Клуни
По мнению актера, соцсети делают людей более доступными и открытыми абсолютно для всех. Знаменитость не понимает, зачем нужны аккаунты людям, которые и так известны на весь мир.
Автор: Наталия Коваленко
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