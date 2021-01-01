Какие знаменитости отказываются регистрироваться в Instagram, Facebook или Twitter.

ТОП-10 звезд, у которых нет аккаунтов в соцсетях Getty Images

Герои сегодняшней подборки негативно относятся к социальным сетям, которые стали неотъемлемой частью жизни миллиардов людей на планете. Кто-то из звезд не любит публичности, кто-то говорит, что не умеет пользоваться компьютером, а кто-то не понаслышке знает о атаках хакеров. Рассказываем, у каким мировых знаменитостей нет аккаунта ни в одной соцсети.

Сандра Буллок

«Мисс Конгениальность» говорит, что соцсети «полны лжи». Актриса заявила, что никогда в жизни не сделает селфи и тем более не обнародует его в Интернете.

Сандра Буллок Getty Images

Мила Кунис

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Голливудская звезда украинского происхождения Мила Кунис в одном из интервью заявила, что не пользуется Facebook или Twitter. Актриса не понимает, почему кому-то вообще нравится постить снимки из своей повседневной жизни. А вот муж Кунис, Эштон Кутчер ведет аккаунт в Instagram. Правда, на его странице трудно найти фото или видео с Милой.

Мила Кунис Getty Images

Эмили Блант

Звезда фильма «Дьявол носит Prada» также отказалась от соцсетей. По словам актрисы, они просто ей не походят.

Эмили Блант Getty Images

Киану Ривз

Звезда «Матрицы» в одном из интервью признался, что его нет в соцсетях потому, что он сильно ценит свою приватность. Кроме того, по словам артиста, ему нечего рассказывать в публикациях.

Киану Ривз Getty Images

Бенедикт Камбербэтч

Фанатам звезды сериала «Шерлок» советуем не искать его страниц в Instagram, Facebook и на других сайтах, поскольку актер нигде не зарегистрирован. Однажды Бенедикт заявил, что соцсети отняли бы у него много свободного времени и, в конце концов, испортили бы его жизнь.

Бенедикт Камбербэтч Getty Images

Скарлетт Йоханссон

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Звезда киновселенной Marvel не хочет демонстрировать свою личную жизнь в Instagram и на других каких-либо сайтах. В 2011 году хакер взломал почту Скарлетт и слил ее личные фотографии в Сеть. После этого Йоханссон негативно относится ко всему Интернету.

Скарлетт Йоханссон Getty Images

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Бывшие супруги неоднократно говорили, что они на «Вы» с техникой и уж тем более с соцсетями.

Анджелина Джоли и Брэд Питт Getty Images

Кира Найтли

Актриса считает, что ведение соцсетей – это глупое занятие. Звезда заявила, что не собирается «уподобляться большинству».

Кира Найтли Getty Images

Джордж Клуни

По мнению актера, соцсети делают людей более доступными и открытыми абсолютно для всех. Знаменитость не понимает, зачем нужны аккаунты людям, которые и так известны на весь мир.

Джордж Клуни Getty Images

Автор: Наталия Коваленко

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