ТОП-10 звезд, чьи имена и фамилии мы произносим неправильно

Какие фамилии знаменитостей переводчики любят коверкать больше всего.

Все мы знаем, что иногда названия зарубежных фильмов в кинопрокате других стран переводят не дословно или совсем по-другому. Так, американская комедия «Grown Ups» (Взрослые) получила название «Одноклассники», а мультик «Монстры на каникулах» на самом деле имеет название «Отель Трансильвания».

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Такое же случается и с переводами имен и фамилий знаменитостей. Представляем ТОП-10 мировых звезд, чьи фамилии переводчики любят коверкать больше всего.

Звезду «Перевозчика» Джейсона Стейтема (Jason Statham) иногда называют Стэтхэмом, что является неправильным вариантом. А все из-за того, что «h» в его фамилии - часть специфического звука θ, которому сложно найти аналог в других языках.

Джейсон Стейтем Getty Images

По-разному, переводят и фамилию звезды фильма «Супер Майк». Для кого-то он Ченнинг Тейтум, а для кого-то Татум. Однако, второй вариант не соответствует фактическому английскому произношению.

Ченнинг Тейтум Getty Images

Фамилию актрисы Шарлиз Терон (Charlize Theron) пишут правильно, а вот произносят неверно. Оказывается, ударение нужно ставить на первый слог, а не на второй.

Шарлиз Терон Getty Images

Фамилию звезды фильма «Алиса в стране чудес» Мии Вашиковской (Mia Wasikowska) переводят как Васиковска. Такая ошибка возникла из-за того, что американцам сложно произносить «ш» в фамилии австралийской актрисы с польскими корнями.

Миа Вашиковска Getty Images

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Уверены, что многие из вас называли Ким Бейсингер (Kim Basinger) как Бесинджер. Что неудивительно, ведь даже в родных для актрисы США ее фамилию часто произносят неправильно. Эту ошибку даже обыграли в одной из серий «Симпсонов».

Ким Бейсингер Getty Images

Эштона Кутчера (Ashton Kutcher) называли Катчером только потому, что так благозвучнее.

Эштон Кутчер Getty Images

А вот имя актера Юэна МакГрегора (Ewan McGregor), который недавно стал отцом в пятый раз, переводили как Эван. Якобы так правильно по транслитерации.

Юэн МакГрегор Getty Images

Имя популярного актера Лиама Нисона (Liam Neeson) иногда в переводах звучало как Лайам.

Лиам Нисон Getty Images

А Сандру Буллок (Sandra Bullock) у нас долгое время называли Баллак.

Сандра Буллок Getty Images

Вы удивитесь, но в Голливуде и Азии Джеки Чана (Jackie Chan) называют Ченом, а не так, как мы привыкли.

Джеки Чен Getty images

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