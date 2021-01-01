ТОП-10 звезд, которые занимаются фермерством и садоводством

Кто из знаменитостей владеет фермой и выращивает овощи на собственном огороде.

Многие селебрити, несмотря на свой звездный статус, обожают работать на земле. Некоторые из них разводят животных на собственных фермах, другие же садят огород и занимаются садом. Рассказываем о десяти знаменитостях, которые посвящают много времени фермерству и садоводству.

Принц Чарльз

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Старший сын Елизаветы II обожает заниматься садоводством. Принц уже около 40 лет сам выращивает овощи и фрукты в собственном поместье в графстве Глостершир. Чарльз даже когда-то открыл магазин, где продавал джем, выпечку и косметику на основе выращенных им растений. Кроме того, принц является автором книги «Элементы органического садоводства».

Принц Чарльз Getty Images

Стинг

Знаменитый британский исполнитель владеет двумя фермами - Лейк Хаусом в Великобритании и Иль Паладжио в Италии. Там артист выращивает овощи, фрукты и злаки. В Италии даже есть магазин, где можно купить просто «божественный» джем от Стинга. Также у музыканта есть домашние птицы и прекрасный сад, снимки которого даже появлялись на страницах журналов по садоводству.

Стинг Getty Images

Джулия Робертс

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Обладательница «Оскара» подает на стол овощи и фрукты, которые выращивает на своей ферме в штате Нью-Мексико. Поговаривают, что большой огород Джулия сама обрабатывает на тракторе. Также Робертс разводит кур.

Джулия Робертс Getty Images

Элизабет Херли

Звезда сериала «Члены королевской семьи» сначала владела одной фермой в графстве Глостершир, которую ей подарил экс-муж, индийский миллионер Арун Найар. Позже звезда приобрела еще одну рядом со своим домом в графстве Хартфордшир. Актриса сама ухаживала за грядками и животными. Но в 2015 году неожиданно для поклонников Элизабет решила выставила свои фермы на продажу. Однако, у звезды все же есть небольшой огород во дворе. Также она покупает органические продукты в местных фермеров, тем самым поддерживая сельское хозяйство в Великобритании.

Элизабет Херли Getty Images

Милла Йовович

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Голливудская актриса Милла Йовович, которая родилась в Киеве, в своем Инстаграм неоднократно хвасталась урожаем. У звезды есть теплицы, где она выращивает арбуз, морковь, кабачки, тыкву, лук, огурцы, помидоры и различные цветы.

Синди Кроуфорд

Популярная супермодель проводить свободное время на собственных грядках. Звезда подиумов самостоятельно ухаживает за капустой, помидорами и другими полезными овощами.

Синди Кроуфорд Getty Images

Опра Уинфри

У знаменитой ведущей Опры Уинфри есть целая ферма на Гавайях. Там теледива выращивает разные фрукты и овощи и хвастается урожаем на своей странице в Инстаграм. На грядках звезды можно увидеть картофель, артишоки, капусту, инжир, морковь и авокадо.

Николь Кидман

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Актриса Николь Кидман вместе с мужем-музыкантом Китом Урбаном выращивает органические овощи и сельскохозяйственных животных на своей ферме в Теннесси и на ранчо в Австралии. Поговаривают, что супруги могут похвастаться не только индейками, но и оленями и альпаки.

Николь Кидман Getty Images

Оля Полякова

Украинская певица также сама выращивает ингредиенты для блюд на своем огороде. У звезды есть теплицы, где она собирает большой урожай овощей. Кроме того, Полякова самостоятельно доит коз на своей ферме и готовит моцареллу.

Рассел Кроу

Этот актер считается одним из самых крупных землевладельцев Голливуда. У звезды фильма «Гладиатор» есть огромное ранчо в австралийском Южном Уэльсе, где он разводит крупный рогатый скот.

Рассел Кроу Getty images

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