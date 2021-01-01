Кто из знаменитостей является наследником богатых родителей.

ТОП-10 звезд, которые были богатыми еще до того, как стали популярными Getty Images

Ранее Ivona писала о знаменитостях, которые выросли в бедных семьях и ежедневно боролись с нищетой. Сегодня же мы расскажем о тех, кому не пришлось сильно «напрягаться», чтобы устроится в этом мире. Речь идет о музыкантах, актерах и моделях, которые являются наследниками богатых родителей.

Брук Шилдс

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Голливудская красотка родилась в Манхэттене в семье актрисы и модели Тери Шилдс и бизнесмена Фрэнка Шилдса, который руководил косметическим брендом Revlon. По семейным легендам, знаменитость является потомков итальянских и французских аристократов, и даже считается дальней родственницей князя Монако.

Брук Шилдс Getty Images

Дженнифер Энистон

У звезды сериала «Друзья» тоже были состоятельные родители. Джон Энистон и Нэнси Дау сделали успешные карьеры в кинематографе и подарили своей дочери обеспеченную жизнь.

Дженнифер Энистон Getty Images

Тейлор Свифт

Одна из самых титулованных певиц современности несомненно стала популярной благодаря своему таланту к музыке. Однако, не обошлось и без богатства родителей. Отец Тейлор, финансовый аналитик Скотт Свифт, в роду которого было три президента банка, купил долю в одной из звукозаписывающих компаний, с которой певица и подписала свой первый контракт.

Тейлор Свифт Getty Images

Лана Дель Рей

Известная американская исполнительница Лана Дель Рей является дочерью миллионера Роба Гранта. Поговаривают, что предприимчивый папа выкупил права на дебютную пластинку дочери у компании звукозаписи. Таким образом, все деньги от продажи первого альбома Дель Рей пошли в семью.

Лана Дель Рей Getty Images

Леди Гага

Обладательница «Оскара» Леди Гага родилась в семье богатого интернет-предпринимателя, компания которого занималась установкой Wi-Fi в американских отелях и ресторанах.

Леди Гага Getty Images

Мишель Уильямс

Актриса Мишель Уильямс, сыгравшая Мэрилин Монро в фильме «7 дней и ночей с Мэрилин», является дочерью биржевого трейдера и политика Ларри Уильямса. Поэтому знаменитость никогда не страдала от нехватки денег.

Мишель Уильямс Getty Images

Руни и Кейт Мара

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Звездные сестры родились в обеспеченной семье, причем и мама, и папа актрис были богатыми еще до свадьбы. Так, семья отца финансировала футбольный клуб New York Giants, а семья матери была основателем другого футбольного клуба - Pittsburgh Steelers. Удачное вложение родственников Руни и Кейт обеспечило роскошную жизнь следующим поколениям.

Руни и Кейт Мара Getty Images

Кристен Стюарт

Мама звезды «Сумерек» работала руководителем и помощником режиссера, а ее папа был продюсером, и режиссером. Поэтому Кристен никогда не знала нищеты. К тому же ее детство прошло в роскошном особняке на голливудских холмах.

Кристен Стюарт Getty Images

Анджелина Джоли

Родители Анджелины Маршелин Бертран и Джон Войт были весьма состоятельными актерами еще до рождения дочери. Поэтому Джоли выросла в комфортных условиях.

Анджелина Джоли Getty Images

Майли Сайрус

Отец певицы Билли Рэй Сайрус заработал состояние благодаря успешной музыкальной карьере. Теперь же семейные капиталы умножает его не менее популярная дочь Майли.

Мейли Сайрус Getty Images

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