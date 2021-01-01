Сына Стаса Пьехи избила жена футбольного судьи: подробности конфликта

7-летний мальчик получил черепно-мозговую травму.

На днях ребенок известного российского певца Стаса Пьехи и его экс-супруги Натальи Горчаковой был избит соседкой. Мальчика сильно ударили, после чего он получил множество ссадин и черепно-мозговую травму.

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Мать мальчика утверждает, что ее сын и еще несколько членов семьи отправились на отдых в коттеджный поселок недалеко от Санкт-Петербурга. В особняк рядом с ними заселилась другая семья – супруга известного футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. Дети подружились, однако это не понравилось матери трех детей, она препятствовала их общению. После чего сын Стаса Пьехи 7-летний Петр обиделся и воткнул карандаш в надувной бассейн.

«Когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Малыш очень сильно ударился головой, да и всем телом, закричал. Прибежала бабушка Пети, хотела за него вступиться, но получила град ударов и проклятий от разбушевавшейся женщины. Остановить потасовку смог только брат Наталии Андрей, который осторожно оттеснил Безбородову в сторону», – рассказала она.

После этого Горчакова вызвала полицию, однако соседка по коттеджу начала все отрицать и заявила, что получила перелом позвоночника.

Отметим, что Стас Пьеха обратился к адвокату, который ему поможет добиться возбуждения уголовного дела.

Диагноз сына Стаса Пьехи instagram.com/wolfieha

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