Нацотбор на "Евровидение 2020": MOONZOO и F.M.F. Sure представили конкурсную песню

MOONZOO feat. F.M.F. Sure записали новый трек "Maze".

Львовская группа MOONZOO и американский рэпер F.M.F. Sure выпустили совместную песню “Maze“, с которой примут участие в национальном отборе Украины на “Евровидение 2020“..

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Премьера композиции и клипа состоялась 3 февраля на официальном ютуб-канале MOONZOO. В живую песню “Maze“ можно будет услышать во втором полуфинале Нацотбора 15 февраля.

Напомним, ранее конкурсные песни представили Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, CLOUDLESS, GIO, FO SHO, David Axelrod, [О], Go_A, Assol, TVORCHI, Jerry Heil и KHAYAT.

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