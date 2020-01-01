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Нацотбор на "Евровидение 2020": MOONZOO и F.M.F. Sure представили конкурсную песню

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MOONZOO feat. F.M.F. Sure записали новый трек "Maze".
Нацотбор на "Евровидение 2020": MOONZOO feat. F.M.F. Sure представили конкурсную песню
Нацотбор на "Евровидение 2020": MOONZOO feat. F.M.F. Sure представили конкурсную песню
facebook.com/moonzooband

Львовская группа MOONZOO и американский рэпер F.M.F. Sure выпустили совместную песню “Maze“, с которой примут участие в национальном отборе Украины на “Евровидение 2020“..

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Премьера композиции и клипа состоялась 3 февраля на официальном ютуб-канале MOONZOO. В живую песню “Maze“ можно будет услышать во втором полуфинале Нацотбора 15 февраля.

Напомним, ранее конкурсные песни представили Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, CLOUDLESSGIO, FO SHODavid Axelrod[О]Go_AAssolTVORCHI, Jerry Heil и KHAYAT.

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Теги: Нацотбор на Евровидение 2020, MOONZOO, F.M.F. Sure, Нацотбор на Евровидение-2020 в Украине
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Источник: Ivоna bigmir)net
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