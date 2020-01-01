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"Нацотбор на "Евровидение 2020": Песни участников вошли в ТОП рейтинга Apple Music

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Конкурсные песни Александра Порядинского, David Axelrod и GARNA попали в ТОП Хиты Украины рейтинга Apple Music Поп.
"Нацотбор на "Евровидение 2020": Песни участников вошли в ТОП рейтинга Apple Music
"Нацотбор на "Евровидение 2020": Песни участников вошли в ТОП рейтинга Apple Music
пресс-служба

 Сразу три конкурсные песни Национального отбора на Евровидение-2020 вошли в ТОП Хиты Украины рейтинга Apple Music Поп.

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Песня Horizon (David Axelrod) заняла второе место в списке самых популярных хитов Украины. На третьем Who We Are? певицы GARNA, а на четвертом конкурсная песня Александра Порядинского Savior. Уже 15 февраля все три конкурсанта выступят во втором полуфинале Национального отбора на Евровидение. 

пресс-служба

пресс-служба

пресс-служба

пресс-служба

Напомним, прямые эфиры Национального отбора на Евровидение-2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещателя UA: ПЕРШИЙ.

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Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула. Члены жюри: Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Телевизионная съемка Национального отбора будет проходить в столичном Дворце культуры КПИ по адресу: пр-т Победы, 37.

Список всех участников Нацотбора Украины на “Евровидение 2020“ здесь.

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Теги: Нацотбор на Евровидение-2020 в Украине, Евровидение 2020, Нацотбор на Евровидение 2020, Александр Порядинский, Дэвид Аксельрод, GARNA, Apple Music, Apple Music
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Источник: Ivоna bigmir)net

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