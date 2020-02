"Нацотбор на "Евровидение 2020": Песни участников вошли в ТОП рейтинга Apple Music

Конкурсные песни Александра Порядинского, David Axelrod и GARNA попали в ТОП Хиты Украины рейтинга Apple Music Поп.

Сразу три конкурсные песни Национального отбора на Евровидение-2020 вошли в ТОП Хиты Украины рейтинга Apple Music Поп.

Читай также: “В ногу со временем“: Jerry Heil представила песню на Евровидение-2020

Песня Horizon (David Axelrod) заняла второе место в списке самых популярных хитов Украины. На третьем Who We Are? певицы GARNA, а на четвертом конкурсная песня Александра Порядинского Savior. Уже 15 февраля все три конкурсанта выступят во втором полуфинале Национального отбора на Евровидение.

пресс-служба

пресс-служба

пресс-служба

пресс-служба

Напомним, прямые эфиры Национального отбора на Евровидение-2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещателя UA: ПЕРШИЙ.

Читай также: Нацотбор Украины на “Евровидение 2020“: Кто стал третьим судьей

Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула. Члены жюри: Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Телевизионная съемка Национального отбора будет проходить в столичном Дворце культуры КПИ по адресу: пр-т Победы, 37.

Список всех участников Нацотбора Украины на “Евровидение 2020“ здесь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.