Нацотбор на “Евровидение 2020”: David Axelrod представил конкурсную песню

David Axelrod выступит во втором полуфинале с песней “HORIZON”.

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Певец David Axelrod (Дэвид Аксельрод) представил авторскую романтическую балладу “HORIZON”, которой собирается покорить сердца зрителей Нацотбора “Евровидения”. По его словам, песня ждала своей премьеры целых 5 лет!

“Я написал “HORIZON”, когда узнал, что у нас с любимой будет ребенок. Светлые и искренние эмоции переполняли меня – и все они вылились в эту балладу! – комментирует исполнитель. – Недаром представляю ее широкой публике только сейчас. Бывает, ты пишешь песню – и понимаешь, что для нее еще не время“.

пресс-служба

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“HORIZON“ – настоящий гимн любви и благодарности любимому человеку. Этот трек, безусловно, поможет выразить свои чувства!

“Моя цель на Национальном отборе “Евровидения“ проста: я хочу донести свою музыку, поделиться собственными эмоциями и напомнить людям, ради чего нужно жить!“, – добавил певец.

Во втором полуфинале Нацотбора “Евровидения”, который состоится 15 февраля, David Axelrod выступит под номером 7.

Список всех участников национального отбора на песенный конкурс “Евровидение 2020“ можно посмотреть здесь.

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