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Нацотбор на "Евровидение 2020": Состоялась жеребьевка полуфиналов

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Стало известно, в каком порядке выступят участники полуфиналов Нацотбора на "Евровидение 2020".
Нацотбор на "Евровидение 2020": Состоялась жеребьевка полуфиналов
Нацотбор на "Евровидение 2020": Состоялась жеребьевка полуфиналов
instagram.com/eurovision.ua

В понедельник, 20 января, телеканалы СТБ и UA:Суспільний объявили имена 16 участников национального отбора на песенный конкурс “Евровидение 2020“.

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А сегодня, 22 января, состоялась жеребьевка полуфиналов. Стало известно, в каком порядке и в каком полуфинале выступят конкурсанты.

Так, в первом полуфинале, который состоится 8 февраля, мы увидим:

  • 1. [О]
  • 2. Jerry Heil
  • 3. Katya Chilly
  • 4. KRUTЬ
  • 5. Go-A
  • 6. CLOUDLESS
  • 7. GIO
  • 8. Assol

15 февраля во втором полуфинале выступят следующие артисты:

  • 1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure
  • 2. FO SHO
  • 3. Элина Иващенко
  • 4. Александр Порядинский
  • 5. GARNA
  • 6. KHAYAT
  • 7. David Axelrod
  • 8. TVORCHI

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Напомним, что из каждого полуфинала в финал, который состоится 22 февраля, пройдут по три участника. Ведущим Нацотбора Украины на “Евровидение 2020“ вновь станет Сергей Притула. А в состав  жюри войдут Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Ранее стала известна стоимость билетов на песенный конкурс “Евровидение 2020“.

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Теги: Нацотбор на Евровидение-2020 в Украине, Нацотбор на Евровидение 2020, Евровидение 2020
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Источник: Ivоna bigmir)net

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