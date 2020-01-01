Нацотбор на "Евровидение 2020": Состоялась жеребьевка полуфиналов

Стало известно, в каком порядке выступят участники полуфиналов Нацотбора на "Евровидение 2020".

В понедельник, 20 января, телеканалы СТБ и UA:Суспільний объявили имена 16 участников национального отбора на песенный конкурс “Евровидение 2020“.

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А сегодня, 22 января, состоялась жеребьевка полуфиналов. Стало известно, в каком порядке и в каком полуфинале выступят конкурсанты.

Так, в первом полуфинале, который состоится 8 февраля, мы увидим:

1. [О]

2. Jerry Heil

3. Katya Chilly

4. KRUTЬ

5. Go-A

6. CLOUDLESS

7. GIO

8. Assol

15 февраля во втором полуфинале выступят следующие артисты:

1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure

2. FO SHO

3. Элина Иващенко

4. Александр Порядинский

5. GARNA

6. KHAYAT

7. David Axelrod

8. TVORCHI

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Напомним, что из каждого полуфинала в финал, который состоится 22 февраля, пройдут по три участника. Ведущим Нацотбора Украины на “Евровидение 2020“ вновь станет Сергей Притула. А в состав жюри войдут Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Ранее стала известна стоимость билетов на песенный конкурс “Евровидение 2020“.

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