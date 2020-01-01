Нацотбор на "Евровидение 2020": Состоялась жеребьевка полуфиналов
В понедельник, 20 января, телеканалы СТБ и UA:Суспільний объявили имена 16 участников национального отбора на песенный конкурс “Евровидение 2020“.
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А сегодня, 22 января, состоялась жеребьевка полуфиналов. Стало известно, в каком порядке и в каком полуфинале выступят конкурсанты.
Так, в первом полуфинале, который состоится 8 февраля, мы увидим:
- 1. [О]
- 2. Jerry Heil
- 3. Katya Chilly
- 4. KRUTЬ
- 5. Go-A
- 6. CLOUDLESS
- 7. GIO
- 8. Assol
15 февраля во втором полуфинале выступят следующие артисты:
- 1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure
- 2. FO SHO
- 3. Элина Иващенко
- 4. Александр Порядинский
- 5. GARNA
- 6. KHAYAT
- 7. David Axelrod
- 8. TVORCHI
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Напомним, что из каждого полуфинала в финал, который состоится 22 февраля, пройдут по три участника. Ведущим Нацотбора Украины на “Евровидение 2020“ вновь станет Сергей Притула. А в состав жюри войдут Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.
Ранее стала известна стоимость билетов на песенный конкурс “Евровидение 2020“.
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