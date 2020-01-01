Стало известно, с какими песнями выступят в Нацотборе на Евровидение 2020 GIO и FO SHO.

Нацотбор на "Евровидение 2020": GIO и FO SHO презентовали конкурсные песни instagram.com/fosho.official

Уже через две недели, 8 февраля, состоится первый полуфинал национального отбора на песенный конкурс “Евровидение 2020“. Несколько участников уже рассекретили конкурсные песни.

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Так, в понедельник, 20 января, стало известно какие композиции исполнят в полуфиналах Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA и CLOUDLESS. А спустя два дня еще два исполнителя назвали свои конкурсные песни.

Участник проектов “Голос країни“ и “Х-фактор“ GIO выступит седьмым в первом полуфинале нацотбора с песней “Feeling so Lost“.

Афроукраинский хип-хоп-проект FO SHO, в состав которого входят три сестры Бетти, Сиона и Мариам Ендале, во втором полуфинале споют песню “BLCK SQR“. Девушки выступят под номером 2.

Список всех участников национального отбора на песенный конкурс “Евровидение 2020“ можно посмотреть здесь.

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