"Евровидение 2020": Стали известны имена участников украинского Нацотбора
В понедельник, 20 января, телеканалы СТБ и UA: Суспільний объявили имена всех участников национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение 2020“.
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В этом году за право представит нашу страну в Роттердаме будут бороться 16 украинских артистов. Среди них десять сольных исполнителей и шесть музыкальных групп.
Отметим, что полуфиналы Нацотбора покажут 8 и 15 февраля. Традиционно с каждого полуфинала в финал, который состоится 22 февраля, пройдут по три участника. Финалистов выберут путем зрительского и судейского голосования.
Нацотбор на Евровидение 2020: Список всех участников
- [О]
- KHAYAT
- Assol
- CLOUDLESS
- GARNA
- Katya Chilly
- FO SHO
- David Axelrod
- Александр Порядинский
- TVORCHI
- GIO
- Jerry Heil
- KRUTЬ
- Элина Иващенко
- Go-A
- MOONZOO feat. F.M.F. Sure
Ранее стала известна стоимость билетов на песенный конкурс “Евровидение 2020“.
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