"Евровидение 2020": стали известны имена участников украинского Нацотбора

За право представит Украину на "Евровидении 2020" будут соревноваться 16 претендентов.

В понедельник, 20 января, телеканалы СТБ и UA: Суспільний объявили имена всех участников национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение 2020“.

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В этом году за право представит нашу страну в Роттердаме будут бороться 16 украинских артистов. Среди них десять сольных исполнителей и шесть музыкальных групп.

Отметим, что полуфиналы Нацотбора покажут 8 и 15 февраля. Традиционно с каждого полуфинала в финал, который состоится 22 февраля, пройдут по три участника. Финалистов выберут путем зрительского и судейского голосования.

Нацотбор на Евровидение 2020: Список всех участников

[О]

KHAYAT

Assol

CLOUDLESS

GARNA

Katya Chilly

FO SHO

David Axelrod

Александр Порядинский

TVORCHI

GIO

Jerry Heil

KRUTЬ

Элина Иващенко

Go-A

MOONZOO feat. F.M.F. Sure

instagram.com/eurovision.ua

Ранее стала известна стоимость билетов на песенный конкурс “Евровидение 2020“.

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