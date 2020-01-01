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"Евровидение 2020": Стали известны имена участников украинского Нацотбора

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За право представит Украину на "Евровидении 2020" будут соревноваться 16 претендентов.
"Евровидение 2020": стали известны имена участников украинского Нацотбора
"Евровидение 2020": стали известны имена участников украинского Нацотбора
instagram.com/eurovision.ua

В понедельник, 20 января, телеканалы СТБ и UA: Суспільний объявили имена всех участников национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение 2020“.

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В этом году за право представит нашу страну в Роттердаме будут бороться 16 украинских артистов. Среди них десять сольных исполнителей и шесть музыкальных групп.

Отметим, что полуфиналы Нацотбора покажут 8 и 15 февраля. Традиционно с каждого полуфинала в финал, который состоится 22 февраля, пройдут по три участника. Финалистов выберут путем зрительского и судейского голосования.

Нацотбор на Евровидение 2020: Список всех участников

  • [О]
  • KHAYAT
  • Assol
  • CLOUDLESS
  • GARNA
  • Katya Chilly
  • FO SHO
  • David Axelrod
  • Александр Порядинский
  • TVORCHI
  • GIO
  • Jerry Heil
  • KRUTЬ
  • Элина Иващенко
  • Go-A
  • MOONZOO feat. F.M.F. Sure

instagram.com/eurovision.ua

Ранее стала известна стоимость билетов на песенный конкурс “Евровидение 2020“.

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Теги: Евровидение 2020, Нацотбор на Евровидение 2020
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Источник: Ivоna bigmir)net

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