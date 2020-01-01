"Евровидение 2020": Стала известна стоимость билетов на песенный конкурс

Билеты на "Евровидение 2020" поступят в продажу 12 декабря.

Организаторы 65-го юбилейного песенного конкурса “Евровидение 2020“ объявили стоимость билетов на шоу. О том, что первая часть билетов поступит в продажу через неделю, 12 декабря, сообщается на официальном сайте конкурса. Еще часть билетов будет выставлена на продажу в январе и середине марта 2020 года.

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Как отмечается в публикации, поклонники “Евровидения“ смогут купить билеты не только на полуфиналы и на финал, но и на репетиции (“Family Show“) и генеральный прогон (“Jury show“).

Цены на полуфиналы “Евровидения 2020“

Меньше всего билеты будут стоить на репетицию полуфинала - от 18,5 евро до 58, 5 евро. Места на генеральный прогон можно приобрести за 28,5- 68,5 евро. А билеты на прямые эфиры полуфиналов будут стоить от 68,5 до 158,5 евро.

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Цены на финал “Евровидение 2020“

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Билет на репетицию финала можно приобрести за 48,5-98,5 евро. Цена билетов на генеральный прогон будет от 58,5 до 108,5 евро. А места на прямой эфир финала песенного конкурса можно купить за 88,5-248,5 евро.

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Напомним, что песенный конкурс “Евровидение 2020“ пройдет 12, 14 и 16 мая в Роттердаме, Нидерланды.

Ранее организаторы “Евровидения 2020“ показали логотип песенного конкурса.

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