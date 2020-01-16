Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Евровидение 2020": Все песни участников конкурса

Комментариев: 1
Узнайте, с какими песнями примут участие артисты из разных стран в "Евровидении 2020".
"Евровидение 2020": Все песни участников конкурса
"Евровидение 2020": Все песни участников конкурса
instagram.com/eurovision

Самый популярный песенный конкурс Европы “Евровидение 2020“ состоится уже через четыре месяца в Роттердаме, Нидерланды. Полуфиналы 65-го юбилейного сезона пройдут 12 и 14 мая, а грандиозный финал - 16 мая.

Читай также: “Евровидение 2020“: Как будет выглядеть сцена конкурса

В этом году об участии в песенном конкурсе объявили 41 страна. Некоторые из них уже выбрали своих представителей на “Евровидение 2020“. Отметим, что имя участника от Украины станет известно после Нацотбора, полуфиналы которого пройдут 8 и 15 февраля, а финал - 22 февраля.

Ivona подготовила список стран-участниц и их конкурсных песен на “Евровидение 2020“. Список дополняется по мере поступления и выбора представителей в других странах.

Участники “Евровидения 2020“:

  • Австрия - Винсент Буэно “Alive“

  • Албания - Арилена Ара “Shaj“

  • Бельгия - Hooverphonic (песню выберут в феврале)

  • Болгария - Виктория (песню выберут в марте)

  • Грузия - Торнике Кипиани (песню пока не объявили)
  • Испания - Блас Канто (песню выберут в конце января)

  • Кипр - Сандро (песню пока не объявили)

  • Нидерланды - Жангю Макрой (песню пока не объявили)

  • Северная Македония - Василь (песню пока не объявили)

  • Франция - Том Лееб (песню пока не объявили)

Страны, которые еще не огласили представителя и конкурсную песню:

  • Австралия
  • Азербайджан
  • Армения
  • Белоруссия
  • Великобритания
  • Германия
  • Греция
  • Дания
  • Израиль
  • Ирландия
  • Исландия
  • Италия
  • Латвия
  • Литва
  • Мальта
  • Молдавия
  • Норвегия
  • Польша
  • Португалия
  • Россия
  • Румыния
  • Сан-Марино
  • Сербия
  • Словения
  • Украина
  • Финляндия
  • Хорватия
  • Чехия
  • Швейцария
  • Швеция
  • Эстония

Ранее стала известна стоимость билетов на песенный конкурс “Евровидение 2020“.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Евровидение 2020
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  16.01.2020, 13:48
Оценка:  0
pусский
Наша новая песня будет про великого Путина, на время конкурса отключим газ! Победа будет за нами, блять!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь