"Евровидение 2020": Все песни участников конкурса

Узнайте, с какими песнями примут участие артисты из разных стран в "Евровидении 2020".

Самый популярный песенный конкурс Европы “Евровидение 2020“ состоится уже через четыре месяца в Роттердаме, Нидерланды. Полуфиналы 65-го юбилейного сезона пройдут 12 и 14 мая, а грандиозный финал - 16 мая.

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В этом году об участии в песенном конкурсе объявили 41 страна. Некоторые из них уже выбрали своих представителей на “Евровидение 2020“. Отметим, что имя участника от Украины станет известно после Нацотбора, полуфиналы которого пройдут 8 и 15 февраля, а финал - 22 февраля.

Ivona подготовила список стран-участниц и их конкурсных песен на “Евровидение 2020“. Список дополняется по мере поступления и выбора представителей в других странах.

Участники “Евровидения 2020“:

Австрия - Винсент Буэно “Alive“

Албания - Арилена Ара “Shaj“

Бельгия - Hooverphonic (песню выберут в феврале)

Болгария - Виктория (песню выберут в марте)

Грузия - Торнике Кипиани (песню пока не объявили)

Испания - Блас Канто (песню выберут в конце января)

Кипр - Сандро (песню пока не объявили)

Нидерланды - Жангю Макрой (песню пока не объявили)

Северная Македония - Василь (песню пока не объявили)

Франция - Том Лееб (песню пока не объявили)

Страны, которые еще не огласили представителя и конкурсную песню:

Австралия

Азербайджан

Армения

Белоруссия

Великобритания

Германия

Греция

Дания

Израиль

Ирландия

Исландия

Италия

Латвия

Литва

Мальта

Молдавия

Норвегия

Польша

Португалия

Россия

Румыния

Сан-Марино

Сербия

Словения

Украина

Финляндия

Хорватия

Чехия

Швейцария

Швеция

Эстония

Ранее стала известна стоимость билетов на песенный конкурс “Евровидение 2020“.

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