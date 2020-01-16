"Евровидение 2020": Все песни участников конкурса
Самый популярный песенный конкурс Европы “Евровидение 2020“ состоится уже через четыре месяца в Роттердаме, Нидерланды. Полуфиналы 65-го юбилейного сезона пройдут 12 и 14 мая, а грандиозный финал - 16 мая.
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В этом году об участии в песенном конкурсе объявили 41 страна. Некоторые из них уже выбрали своих представителей на “Евровидение 2020“. Отметим, что имя участника от Украины станет известно после Нацотбора, полуфиналы которого пройдут 8 и 15 февраля, а финал - 22 февраля.
Ivona подготовила список стран-участниц и их конкурсных песен на “Евровидение 2020“. Список дополняется по мере поступления и выбора представителей в других странах.
Участники “Евровидения 2020“:
- Австрия - Винсент Буэно “Alive“
- Албания - Арилена Ара “Shaj“
- Бельгия - Hooverphonic (песню выберут в феврале)
- Болгария - Виктория (песню выберут в марте)
- Грузия - Торнике Кипиани (песню пока не объявили)
- Испания - Блас Канто (песню выберут в конце января)
- Кипр - Сандро (песню пока не объявили)
- Нидерланды - Жангю Макрой (песню пока не объявили)
- Северная Македония - Василь (песню пока не объявили)
- Франция - Том Лееб (песню пока не объявили)
Страны, которые еще не огласили представителя и конкурсную песню:
- Австралия
- Азербайджан
- Армения
- Белоруссия
- Великобритания
- Германия
- Греция
- Дания
- Израиль
- Ирландия
- Исландия
- Италия
- Латвия
- Литва
- Мальта
- Молдавия
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Россия
- Румыния
- Сан-Марино
- Сербия
- Словения
- Украина
- Финляндия
- Хорватия
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Эстония
Ранее стала известна стоимость билетов на песенный конкурс “Евровидение 2020“.
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