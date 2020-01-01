"Евровидение 2020": Опубликован первый прогноз букмекеров

Узнайте, кому прогнозируют победу на "Евровидении 2020".

В Сети опубликовали первый рейтинг стран-участниц песенного конкурса “Евровидение 2020“ по ставкам букмекерских прогнозов. Несмотря на то, что с представителями определились только десять стран, а с конкурсной песней только две, букмекеры уже начали делать ставки на победителя.

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Так, лидером рейтинга стала Россия. Второе место занимает Швеция. ТОП-3 “Евровидения 2020“ закрывает Италия.

Отметим, что в десятку песенного конкурса по прогнозам букмекеров также попала Украина. Наша страна сейчас занимает 9 место. В ТОП-10 стран-участниц “Евровидения 2020“ также вошли Норвегия, Дания, Австралия, Нидерланды, Бельгия, Испания.

eurovisionworld.com

Песенный конкурс “Евровидение 2020“ пройдет в Роттердаме, Нидерланды. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а финал - 16 мая. Имя представителя Украины станет известно 22 февраля.

Ранее стала известна стоимость билетов на песенный конкурс “Евровидение 2020“.

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