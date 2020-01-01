Нацотбор на "Евровидение 2020": Assol выпустила конкурсную песню

Assol выступит в первом полуфинале с песней "Save it".

Украинская исполнительница Катя Гуменюк, известная под сценическим именем Assol, порадовала фанов новой композицией. Артистка представила конкурсную песню на национальный отбор на песенный конкурс “Евровидение 2020“.

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В первом полуфинале, который пройдет уже 8 февраля, Assol выступит с треком под названием “Save it“. Премьера песни состоялась в пятницу, 31 января, на официальном ютуб-канале звезды.

“Сейчас как никогда остро стоит проблема того, что люди не берегут планету, на которой живут. Есть риск, что мы – последнее поколение, которое может что-то изменить. Эта песня родилась в самый правильный момент, и я подумала, что обязана показать ее на “Евровидении“, рассказать об этом! Моя песня не просто о глобальных проблемах – она о нас“, – прокомментировала Assol.

Напомним, ранее конкурсные песни представили Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, CLOUDLESS, GIO, FO SHO, David Axelrod,[О] и Go_A.

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