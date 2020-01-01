Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Нацотбор на "Евровидение 2020": Assol выпустила конкурсную песню

Комментариев: 0
Assol выступит в первом полуфинале с песней "Save it".
Нацотбор на "Евровидение 2020": Assol выпустила конкурсную песню
Нацотбор на "Евровидение 2020": Assol выпустила конкурсную песню
instagram.com/assolmusic

Украинская исполнительница Катя Гуменюк, известная под сценическим именем Assol, порадовала фанов новой композицией. Артистка представила конкурсную песню на национальный отбор на песенный конкурс “Евровидение 2020“.

Читай также: Нацотбор на “Евровидение 2020“: Состоялась жеребьевка полуфиналов

В первом полуфинале, который пройдет уже 8 февраля, Assol выступит с треком под названием “Save it“. Премьера песни состоялась в пятницу, 31 января, на официальном ютуб-канале звезды.

“Сейчас как никогда остро стоит проблема того, что люди не берегут планету, на которой живут. Есть риск, что мы – последнее поколение, которое может что-то изменить. Эта песня родилась в самый правильный момент, и я подумала, что обязана показать ее на “Евровидении“, рассказать об этом! Моя песня не просто о глобальных проблемах – она о нас“, – прокомментировала Assol.

Напомним, ранее конкурсные песни представили Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, CLOUDLESSGIO, FO SHODavid Axelrod,[О] и Go_A.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Нацотбор на Евровидение-2020 в Украине, Евровидение 2020, Нацотбор на Евровидение 2020, Ассоль, Катя Гуменюк, Assol
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь