Нацотбор на “Евровидение 2020”: Группа [О] представила конкурсную песню

Коллектив выступит в первом полуфинале с песней "Там, куди я йду".

Через две недели, 8 февраля, пройдет первый полуфинал национального отбора на песенный конкурс “Евровидение 2020“. Участники главного музыкального события года продолжают презентовать конкурсные песни.

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Так, в понедельник, 27 января, стало известно какую композицию исполнит группа [О]. Коллектив презентовал украиноязычный трек “Там, куди я йду“. Песня была опубликовала на официальном ютуб-канале группы. Отметим, что [О] выступит в первом полуфинале под номером 1.

Напомним, ранее конкурсные песни представили Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, CLOUDLESS, GIO, FO SHO и David Axelrod.

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