Участники Нацотбора TVORCHI презентовали конкурсную песню "Bonfire".

Нацотбор на "Евровидение 2020": С какой песней выступят TVORCHI instagram.com/tvorchi_official

Украинская электронная группа из Тернополя TVORCHI презентовали песню, с которой выступят на Национальном отборе на “Евровидение 2020“.

Читай также: Нацотбор на “Евровидение 2020“: Состоялась жеребьевка полуфиналов

Во втором полуфинале, который состоится 15 февраля, участники коллектива Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни исполнят композицию “Bonfire“.

“Мы видим, как меняется мир, как меняется наш стиль жизни. И эти изменения не всегда к лучшему. Но закрывать глаза на проблемы - не наш вариант. Еще есть время признать ошибки и все изменить“, - рассказали TVORCHI о песни “Bonfire“.

Напомним, ранее конкурсные песни представили Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, CLOUDLESS, GIO, FO SHO, David Axelrod,[О], Go_A и Assol.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.