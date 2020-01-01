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Нацотбор на "Евровидение 2020": С какой песней выступят TVORCHI

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Участники Нацотбора TVORCHI презентовали конкурсную песню "Bonfire".
Нацотбор на "Евровидение 2020": С какой песней выступят TVORCHI
Нацотбор на "Евровидение 2020": С какой песней выступят TVORCHI
instagram.com/tvorchi_official

Украинская электронная группа из Тернополя TVORCHI презентовали песню, с которой выступят на Национальном отборе на “Евровидение 2020“.

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Во втором полуфинале, который состоится 15 февраля, участники коллектива Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни исполнят композицию “Bonfire“.

“Мы видим, как меняется мир, как меняется наш стиль жизни. И эти изменения не всегда к лучшему. Но закрывать глаза на проблемы - не наш вариант. Еще есть время признать ошибки и все изменить“, - рассказали TVORCHI о песни “Bonfire“.

Напомним, ранее конкурсные песни представили Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, CLOUDLESSGIO, FO SHODavid Axelrod,[О]Go_A и Assol.

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Теги: Нацотбор на Евровидение 2020, Нацотбор на Евровидение-2020 в Украине, TVORCHI, Евровидение 2020
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Источник: Ivоna bigmir)net

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