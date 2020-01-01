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Нацотбор на "Евровидение 2020": KHAYAT представил конкурсную песню

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Во втором полуфинале Нацотбора KHAYAT выступит с песней "Call for love".
Нацотбор на "Евровидение 2020": KHAYAT представил конкурсную песню
Нацотбор на "Евровидение 2020": KHAYAT представил конкурсную песню
instagram.com/ado.khayat

Уже в эту субботу, 8 февраля, на телеканалах СТБ и UA: Перший стартуют прямые эфиры Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение 2020“. Однако еще не все участники презентовали песни, с которыми выступят в проекте.

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Так, сегодня, 4 февраля, свою конкурсную песню представил финалист девятого сезона “Голосу країни“ и полуфиналист прошлогоднего Нацотбора KHAYAT. Артист исполнит композицию “Call for love“ во втором полуфинале 15 февраля.

Напомним, ранее конкурсные песни представили Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, CLOUDLESSGIO, FO SHODavid Axelrod[О]Go_AAssolTVORCHI и Jerry Heil.

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Теги: KHAYAT, Нацотбор на Евровидение-2020 в Украине, Нацотбор на Евровидение 2020
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Источник: Ivоna bigmir)net

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