Нацотбор на "Евровидение 2020": KHAYAT представил конкурсную песню

Во втором полуфинале Нацотбора KHAYAT выступит с песней "Call for love".

Уже в эту субботу, 8 февраля, на телеканалах СТБ и UA: Перший стартуют прямые эфиры Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение 2020“. Однако еще не все участники презентовали песни, с которыми выступят в проекте.

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Так, сегодня, 4 февраля, свою конкурсную песню представил финалист девятого сезона “Голосу країни“ и полуфиналист прошлогоднего Нацотбора KHAYAT. Артист исполнит композицию “Call for love“ во втором полуфинале 15 февраля.

Напомним, ранее конкурсные песни представили Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, CLOUDLESS, GIO, FO SHO, David Axelrod, [О], Go_A, Assol, TVORCHI и Jerry Heil.

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