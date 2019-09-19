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Состояние Заворотнюк улучшилось: Актрису перевели из реанимации в палату - СМИ

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Врачи Анастасии Заворотнюк возобновилить лечение рака и перевели ее из реанимации в обычную палату.
Состояние Заворотнюк улучшилось: Актрису перевели из реанимации в палату - СМИ
Состояние Заворотнюк улучшилось: Актрису перевели из реанимации в палату - СМИ
instagram.com/a_zavorotnyuk

В среду, 18 сентября, известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк  вышла из комы и дышит самостоятельно. Врачи 48-летней артистки приняли решение возобновить лечение рака и перевели ее из реанимации в обычную палату. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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СМИ сообщает, что врачам актрисы сериала “Моя прекрасная няня“ удалось вывести ее из критического состояния. Медики смогли уменьшить отек мозга. Кроме того, Mash отмечает, что после того, как Анастасия вышла из комы, ее родные принесли в палату важные документы, которые актриса сможет изучит лишь после разрешения врача.

Напомним, что 13 сентября СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию. На следующий день состояние актрисы ухудшилось и ее ввели в кому. А еще спустя сутки стало известно, что звезду подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 16 сентября появилась информация, что у артистки развились полиорганная недостаточность и пневмония.

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Отметим, что официальных подтверждений состояния Анастасии Заворотнюк от ее близких и родственников не было.

Ранее сообщалось, что муж Анастасии Заворотнюк тайком навестил ее в больнице.

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Теги: Анастасия Заворотнюк
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.09.2019, 15:04
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Ха-ха-ха-ха-а-а-а-а!
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Путын ввиди вайскааааааааааааа
pусский  (аноним)  19.09.2019, 14:15
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