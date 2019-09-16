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Пневмония и отказ органов: Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось - СМИ

Комментариев: 4
У Заворотнюк появились усложнения, которые возникли из-за искусственной вентиляции легких.
Пневмония и отказ органов: Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось - СМИ
Пневмония и отказ органов: Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось - СМИ
instagram.com/a_zavorotnyuk

Состояние известной российской актрисы и телеведущей актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с последней стадией рака мозга, резко ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Как пишет СМИ, у артистки развились полиорганная недостаточность и пневмония, которая стала осложнением из-за подключения к аппарату искусственной вентиляции легких.

Кроме, того Mash сообщает, что мать актрисы и супруг звезды, фигурист Петр Чернишев, ежедневно дежурят у больничной койки Заворотнюк, но прогнозы медиков неутешительные.

Напомним, что 13 сентября СМИ сообщили о том, что актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию. На следующий день состояние артистки ухудшилось и ее ввели в кому. А еще спустя сутки стало известно, что 48-летнюю звезду подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Отметим, что официальных подтверждений состояния Анастасии Заворотнюк от ее близких и родственников не было.

Ранее сообщалось, что что Анастасия Заворотнюк тайно родила третьего ребенка.

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Теги: Анастасия Заворотнюк
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (4)
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pусский  (аноним)  16.09.2019, 14:00
Оценка:  0
pусский
Я пёрнул от грусти! Укропы, вы хоть тоже перданите что-нибудь хорошее...
Антибес    16.09.2019, 13:45
Оценка:  0
Антибес
Всё закончится на этой неделе...
гость  (аноним)  16.09.2019, 13:36
Оценка:  -1
гость
Передавай привет Фриске и Началовой . Ты оставила свой след пребывания на этой земле.
pусский  (аноним)  16.09.2019, 13:10
Оценка:  -3
pусский
Я пёрнул!
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