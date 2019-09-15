Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

СМИ: Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ

Комментариев: 1
Звезда "Моей прекрасной няни" не может дышать самостоятельно.
Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Mash

Читай также: Эмбер Херд требует данные об арестах и лечении Джонни Деппа

Известную актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Знаменитость, которая находится в коме, не может дышать самостоятельно. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сейчас Анастасия Заворотнюк находится без сознания в клинике в Москве. У нее отек мозга и многочисленные осложнения на фоне болезни. Врачи вынуждены были подключить актрису к аппарату ИВЛ.

Оперировать звезду специалисты не решаются. Состояние “няни Вики“ поддерживается с помощью медикаментов.

Ранее мы писали, что партнерша Владимира Остапчука по “Танцям з зірками“ получила травму.

Поделись:
Теги: Анастасия Заворотнюк, кома, актриса, Моя прекрасная няня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  15.09.2019, 12:25
Оценка:  0
гость
А где русский???? Чего он не пердит по этому поводу???
гость  (аноним)  15.09.2019, 12:04
Оценка:  -1
гость
Все новости про Заворотнюк со ссылкой только на один телеграмм канал. Похоже на фейк. Иначе бы все СМИ уже на ушах стояли.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь