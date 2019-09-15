СМИ: Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ

Звезда "Моей прекрасной няни" не может дышать самостоятельно.

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Известную актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Знаменитость, которая находится в коме, не может дышать самостоятельно. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сейчас Анастасия Заворотнюк находится без сознания в клинике в Москве. У нее отек мозга и многочисленные осложнения на фоне болезни. Врачи вынуждены были подключить актрису к аппарату ИВЛ.

Оперировать звезду специалисты не решаются. Состояние “няни Вики“ поддерживается с помощью медикаментов.

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