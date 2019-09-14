Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Светлана Лобода выступила на свадьбе у Собчак и Богомолова

Комментариев: 0
Ксения Собчак вышла замуж с Константина Богомолова 13 сентября.
Светлана Лобода выступила на свадьбе у Собчак и Богомолова
Светлана Лобода выступила на свадьбе у Собчак и Богомолова
Instagram

Читай также: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес пригласят на свадьбу всех своих бывших

В пятницу, 13 сентября, известная телеведущая Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Пара устроила грандиозную свадебную вечеринку на территории музея Москвы, куда были приглашены звездные гости, в числе которых была Светлана Лобода.

На своей странице в Instagram украинская певица поделилась видео, на котором запечатлен отрывок ее выступления на свадебной вечеринке Собчак и Богомолова. LOBODA вместе с Ксенией танцует, исполняя собственный хит.

Так трогательно и так красиво.... будьте счастливы , молодые, - написала в соцсети Лобода.

Ранее Светлана Лобода показала редкое фото с младшей дочерью Тильдой.

Поделись:
Теги: Светлана Лобода, LOBODA, Ксения Собчак, свадьба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь