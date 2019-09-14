Ксения Собчак вышла замуж с Константина Богомолова 13 сентября.

Светлана Лобода выступила на свадьбе у Собчак и Богомолова Instagram

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В пятницу, 13 сентября, известная телеведущая Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Пара устроила грандиозную свадебную вечеринку на территории музея Москвы, куда были приглашены звездные гости, в числе которых была Светлана Лобода.

На своей странице в Instagram украинская певица поделилась видео, на котором запечатлен отрывок ее выступления на свадебной вечеринке Собчак и Богомолова. LOBODA вместе с Ксенией танцует, исполняя собственный хит.

Так трогательно и так красиво.... будьте счастливы , молодые, - написала в соцсети Лобода.

Ранее Светлана Лобода показала редкое фото с младшей дочерью Тильдой.