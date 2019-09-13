Свадьба Ксении Собчак: что известно о торжественной церемонии

13 сентября Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.

Сегодня, 13 сентября, известная российская ведущая, журналистка, актриса и политик Ксения Собчак вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомола.

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После регистрации в ЗАГСе 37-летняя звезда и ее 44-летний новоиспеченный супруг обвенчались в церкви Венчание прошло в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот.

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Гости свадьбы

На торжественную церемонию пара пригласила около 300 гостей. Поздравить со свадьбой Ксению и Константина придут ведущий Андрей Малахов, актер и продюсер Федор Бондарчук, генеральный директор “Первого канала“ Константин Эрнст, актриса Рената Литвинова, певица Земфира, дизайнер Ульяна Сергеенко и другие звезды российского шоу-бизнеса. Ведущим торжества станет Игорь Верник.

Автомобиль молодоженов

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В качестве свадебного авто Ксения и Константин выбрали катафалк черного цвета, на котором была надпись красными буквами: “Пока смерть не разлучит нас“.

После росписи в ЗАГСе возлюбленные сменили транспорт. К воротам храма они приехали на карете.

Свадебные наряды

За несколько часов до свадьбы Ксения Собчак показала в своем Instagram снимок в подвенечном платье от BoscoCeremony. На снимке она позировала в фате, однако на роспись в ЗАГСе невеста ее не надела.

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Похудевший Константин, который перед церемонией сбросил 18 кг, для женитьбы выбрал черный костюм и темную рубашку с цветочным принтом. Для венчания Богосолов сменил рубашку.

Где состоится празднование свадьбы

Празднование свадьбы состояится на территории Музея Москвы. Отметим, что сначала мероприятие планировали провести в Петровском пассаже, но утром, в день свадьбы, Собчак и Богомолов сообщили гостям о смене места.

Напомним, ранее Ксения Собчак назвала причину расставания с Виторганом.