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Появились фото 45-летней звезды "Зачарованных" в подвенечном платье

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Актриса, сыгравшая Пайпер в сериале о сестрах-ведьмах, в третий раз вышла замуж, и в подвенечном платье выглядит просто великолепно .

Появились фото 45-летней звезды
Появились фото 45-летней звезды "Зачарованных" в подвенечном платье
instagram.com/fan_art_katy

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В Сети появились фото со свадьбы американской актрисы и продюсера Холли Мари Комбс, наиболее известной по роли Пайпер Холливелл - одной из сестер-волшебниц - в сериале “Зачарованные“. 45-летняя звезда вышла замуж в третий раз. Избранником красотки стал ресторатор Майк Райан, с котором они встречались около трех лет. Церемония бракосочетания прошла в минувшую субботу, 7 сентября, на территории калифорнийского заповедника Санта-Лючия. Она была закрытой - попасть смогли только самые близкие. 

Для торжественного события Холли Мари Комбс выбрала платье цвета слоновой кости и длинную белую фату, которую поддерживала серебристая корона. Образ дополнило массивное украшение на шее, гармонирующее с нарядом и короной. Основу свадебного букета невесты составили чайные и бледно-оранжевые розы.

Также в сеть выложили фото, на котором молодожены позируют в окружении гостей.

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Напомним, что ранее Холли Мари Комбс дважды была замужем.  В 1993-1997 она была супругой актера Брайана Трэвиса Смита, а в 2004-2011 годах ее мужем стал рабочий сцены в “Зачарованных“  Дэвид Донохо. От второго брака у Холли трое сыновей. Самому младшему мальчику 10 лет.

Ранее мы писали, что появились подробности свадьбы Мики Ньютон.

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Теги: Холли Мэри Комбс, свадьба, звезды в свадебном платье
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