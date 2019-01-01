Жених Джей Ло Алекс Родригес признался, что они пригласили на свадьбу всех своих экс-возлюбленных.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес пригласят на свадьбу всех своих бывших Getty Images

Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая этим летом отпраздновала 50-летие, решила пригласить на предстоящую свадьбу всех своих экс-бойфрендов. Об этом рассказал жених артистки, 44-летний бейсболист Алекс Родригес, пишет “Сегодня“.

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Так, в эфире американского радиошоу US, спортсмен рассказал, что он и его будущая супруга уже определились со списком гостей на свадьбу. Кроме того, Родригес признался, что на торжественной церемонии будут не только экс-возлюбленные Джей Ло, но и его бывшие девушки.

“Отмечу, что бывшие будут на свадьбе. Все включено. Чем больше, тем лучше“, – заявил Алекс Родригес.

Отметим, что бейсболист начал встречаться с певицей Дженнифер Лопес в марте 2017 года. А об их помолвке стало известно спустя два года. Родригес сделал предложение артистке во время отдыха на Багамских островах.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес показала трогательное видео с будущим мужем.