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Дженнифер Лопес кардинально сменила прическу - фото

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Дженнифер Лопес подстриглась и поменяла цвет волос.
Дженнифер Лопес кардинально сменила прическу - фото
Дженнифер Лопес кардинально сменила прическу - фото
Getty Images

Популярная американская исполнительница и актриса Дженнифер Лопес, которой в июле исполнилось 50 лет, появилась на публике в новом образе.

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Артистка посетила Международный кинофестиваль в Торонто, в рамках которого состоялась мировая премьера фильма “Стриптизерши“. В этой картине Лопес исполнила одну из главных ролей.

Так, по красной дорожке кинофестиваля Дженнифер прошлась вместе со своим бойфрендом Алексом Родригесом. Для выхода в свет 50-летняя знаменитость выбрала эффектное платье желтого цвета с глубоким декольте. Свой образ Лопес дополнила клатчем и босоножками.

Кроме того, для мероприятия актриса сменила имидж. На кинофестиваль Джей Ло пришла с новой прической - асимметричной стрижкой боб, и новым цветом волос – звезда перекрасилась в блондинку.

Ранее Дженнифер Лопес показала трогательное видео с будущим мужем.

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Теги: Дженнифер Лопес
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Источник: Ivonа bigmir)net

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