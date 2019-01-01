Дженнифер Лопес кардинально сменила прическу - фото

Дженнифер Лопес подстриглась и поменяла цвет волос.

Популярная американская исполнительница и актриса Дженнифер Лопес, которой в июле исполнилось 50 лет, появилась на публике в новом образе.

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Артистка посетила Международный кинофестиваль в Торонто, в рамках которого состоялась мировая премьера фильма “Стриптизерши“. В этой картине Лопес исполнила одну из главных ролей.

Так, по красной дорожке кинофестиваля Дженнифер прошлась вместе со своим бойфрендом Алексом Родригесом. Для выхода в свет 50-летняя знаменитость выбрала эффектное платье желтого цвета с глубоким декольте. Свой образ Лопес дополнила клатчем и босоножками.

Кроме того, для мероприятия актриса сменила имидж. На кинофестиваль Джей Ло пришла с новой прической - асимметричной стрижкой боб, и новым цветом волос – звезда перекрасилась в блондинку.

Ранее Дженнифер Лопес показала трогательное видео с будущим мужем.