50-летняя Дженнифер Лопес блеснула идеальной фигурой в купальнике

Американская певица Джей Ло показала горячий снимок из отдыха в Сен-Тропе.

Популярная американская исполнительница и актриса Дженнифер Лопес, которая в июле отпраздновала 50-й день рождения, продолжает будоражить Сеть горячими кадрами в купальнике.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала свежий снимок, сделанный во время отдыха в Сен-Тропе. На фото Джей Ло запечатлена в слитном купальнике белого цвета на тонких завязках с надписью “forever young“ (всегда молодой) и в желтом халатике.

Пляжный образ звезда дополнила солнцезащитными очками и огромные серьгами. Наряд не только выгодно подчеркнул идеальный загар певицы, но и роскошную фигуру 50-летней звезды.

“Сен-Тропе, 2019“, - лаконично подписала новый кадр Джей Ло.

Напомним, ранее на Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса подали в суд из-за ДТП.