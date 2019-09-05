Дженнифер Лопес показала трогательное видео с будущим мужем

Певица Дженнифер Лопес опубликовала новый ролик с Алексом Родригесом.

Популярная американская исполнительница и актриса Дженнифер Лопес, которая в июле отпраздновала 50-й день рождения, продолжает делиться в Сети милыми снимками и видео со своим женихом Алексом Родригесом.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала свежий ролик, где она и ее возлюбленный сидят в ресторане за столом, обнявшись.На видео Дженнифер запечатлена в широкополой шляпе и светлом платье. Алекс одет в белые брюки и футболку такого же цвета.

В ролике Родригес пытается нагнуться к Дженнифер, чтобы сфотографироваться с ней, но им мешает головной убор певицы. Отметим, что сейчас пара отдыхает в Сен-Тропе.

“Прекрасный день“, - подписала новую публикацию Джей Ло.

Напомним, ранее на Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса подали в суд из-за ДТП.