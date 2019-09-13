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Ксения Собчак показала первое фото в свадебном платье

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13 сентября Ксения Собчак выйдет замуж за режиссера Константина Богомолова.
Ксения Собчак показала первое фото в свадебном платье
Ксения Собчак показала первое фото в свадебном платье
instagram.com/xenia_sobchak

Известная российская ведущая, журналистка, актриса и политик Ксения Собчак поделилась с подписчиками в соцсети первым снимком в свадебном платье. Сегодня, 13 сентября, 37-летняя звезда выйдет замуж за 44-летнего театрального режиссера Константина Богомола.

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Так, на странице Собчак в Instagram был опубликован кадр, на котором она запечатлена в подвенечном наряде, стоя спиной к камере. На фото Ксения позирует в роскошном белоснежном платье с оголенной спиной и с длинным шлейфом. Свадебный наряд артистка приобрела в в салоне BoscoCeremony.

“Мне кажется, я готова к главному Дню!“, - подписала снимок Ксения.

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Кроме того, невеста показала свадебные браслеты с гравировкой “К+К = любовь“, которые были сделаны на заказ в ювелирном бутике J-Point.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К + К = Любовь. @j_point ❤

Допис, поширений Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Напомним, ранее Ксения Собчак назвала причину расставания с Виторганом.

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Теги: Ксения Собчак
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Источник: Ivonа bigmir)net

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