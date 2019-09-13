Ксения Собчак показала первое фото в свадебном платье

13 сентября Ксения Собчак выйдет замуж за режиссера Константина Богомолова.

Известная российская ведущая, журналистка, актриса и политик Ксения Собчак поделилась с подписчиками в соцсети первым снимком в свадебном платье. Сегодня, 13 сентября, 37-летняя звезда выйдет замуж за 44-летнего театрального режиссера Константина Богомола.

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Так, на странице Собчак в Instagram был опубликован кадр, на котором она запечатлена в подвенечном наряде, стоя спиной к камере. На фото Ксения позирует в роскошном белоснежном платье с оголенной спиной и с длинным шлейфом. Свадебный наряд артистка приобрела в в салоне BoscoCeremony.

“Мне кажется, я готова к главному Дню!“, - подписала снимок Ксения.

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Кроме того, невеста показала свадебные браслеты с гравировкой “К+К = любовь“, которые были сделаны на заказ в ювелирном бутике J-Point.

Напомним, ранее Ксения Собчак назвала причину расставания с Виторганом.