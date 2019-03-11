Сергей Шнуров отказался участвовать в словесном батле с Ксенией Собчак.

"Твоей программке очень рейтинг нужен": Шнур хлестко ответил Собчак instagram.com/shnurovs

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Лидер группы “Ленинград“ Сергей Шнуров хлестко пороллил телеведущую Ксению Собчак, которая возмутилась его стиху в свой адрес и предложила устроить поэтический батл в прямом эфире. В Инстаграм Шнуров опубликовал еще один стих, в котором объяснил, почему не будет вступать в соревнования с Ксенией, подчеркнув, что не намерен “делать рейтинг ее программе“.

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Отметим, что “батл“ знаменитостей начался с того, что Шнур опубликовал в Инстаграм стих, в котором назвал развод журналистки с Виторганом-младшим и обсуждаемый роман Ксении с режиссером Богомоловым - программой “Дом-2“, которую когда-то вела Собчак. В конце стиха, Шнур назвал Собчак “хитро*опой“, что больше всего возмутило Ксению.

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