"Твоей программке очень рейтинг нужен": Шнур хлестко ответил Собчак
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Лидер группы “Ленинград“ Сергей Шнуров хлестко пороллил телеведущую Ксению Собчак, которая возмутилась его стиху в свой адрес и предложила устроить поэтический батл в прямом эфире. В Инстаграм Шнуров опубликовал еще один стих, в котором объяснил, почему не будет вступать в соревнования с Ксенией, подчеркнув, что не намерен “делать рейтинг ее программе“.
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Я, Ксюша, не приду, прости, конечно. Почуял, что ли, злую западню. Труслив я стал, да, и тут делом грешным, Всяк понимаю, как отказом я садню. Такой уж возраст, что не до приколов. Не страшно от тебя стихом в торец. Боюсь, меня отпиздит Богомолов, Повеса и прославленный боец. Вокруг тебя компания на взводе, А я что? Отмутузят сгоряча, Истерики полно в том доме-хороводе, Что кружится под вывеской Собчак. Тем более теперь опять ты мама, О чём напоминаешь месяц как, При помощи странички инстаграмма. Ах, да, ещё такой пустяк, Всей хитрожопостью своей наружу, Ты с кем угодно батлиться не прочь, - Твоей программке очень рейтинг нужен, Но я ничем вам не смогу помочь. Прости, как ты умеешь. Не приду. Прочти ещё разок послание то Ошо.* Твой интерес насквозь.Я шлю в пизду. *Послание от Ошо это пОшло. Ведь я не Пятачок, а ты не Винни Пух, Да, мы давно с тобой уже не вместе. Быть «феминисткой» просто для лохух, Как «журналистом» слыть на лобном месте.
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Отметим, что “батл“ знаменитостей начался с того, что Шнур опубликовал в Инстаграм стих, в котором назвал развод журналистки с Виторганом-младшим и обсуждаемый роман Ксении с режиссером Богомоловым - программой “Дом-2“, которую когда-то вела Собчак. В конце стиха, Шнур назвал Собчак “хитро*опой“, что больше всего возмутило Ксению.
Новости читаю, там везде про Ксюху, Я бельё чужое ненавижу нюхать, И вообще совсем не профессор в этом, Но выступлю её я апологетом. Строила любовь, а вышло, как обычно, В стиле рококо околостоличном. Направления разные, но а суть едва, Чтоб она ни делала, всё один дом два. Траги-драма-фарс в духе «я хуею», Как актрисой я восхищаюсь ею. Журналист, политик, блогер и эм си, Знает вся Россия, кого ни спроси. Стильная и сильная, на глубоких щах, Кто сравнится с нею в правильных вещах? С благодарностью и любовью всё И везде, и всем, мудрости несёт, Честно, от души и глазами хлопая, Не со зла она, просто хитрожопая.
Ранее мы писали, что самым молодым миллиардером стала 21-летняя девушка.
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Нахера нам вся эта кацапская блевотина?
НАСРАТЬ на кацапских выблядков! Пусть все там сдохнут!!!!!!!!!!!