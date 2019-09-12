Светлана Лобода показала редкое фото с младшей дочерью Тильдой

Певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram новый семейный снимок.

Эпатажная украинская исполнительница, которая уже несколько лет живет в России, Светлана Лобода очаровала Сеть милой фотографией с младшей дочерью Тильдой.

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Так, на своей странице в Instagram 36-летняя звезда опубликовала нежное фото, на котором она держит годовалую малышку на руках и прижимает ее к себе. На снимке можно увидеть лишь нижнюю часть лица певицы и голову маленькой Тильды с хвостиком.

“Моя Тильда“, - лаконично подписала свежий кадр Лобода.

Подписчики отметили в комментариях, что младшая дочь Светланы заметно подросла.

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“Взрослеете и это по причёске видно))“, “Как же быстро растут детки, вы чудесны“, “Столько волос?!! Она же совсем малышка ещё. Вот это шевелюра?!“, “Тилюся лапочка по скорей бы лицо увидеть, так хочется...“, “Какие косы у Вас уже“, “Хвостик. Это счастье!“, “Какие косы уже!“ ,“Боооже, какая милая фотокарточка“, - пишут пользователи Сети.

Светлана Лобода презентовала новый трек под названием “В зоне риске“.