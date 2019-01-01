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Всему виной алкоголь: Эмбер Херд требует данные об арестах и лечении Джонни Деппа

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Скандал между голливудскими эксами продолжается.
Эмбер Херд требует данные об арестах и лечении Джонни Деппа
Эмбер Херд требует данные об арестах и лечении Джонни Деппа
Фото из открытых источников

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Эмбер Херд требует от Джонни Деппа предоставить документы, связанные с его арестами и лечением от алкогольных и наркотических зависимостей. Представители актрисы считают данную информацию крайне важной в судебном разбирательстве по иску, в котором Депп потребовал от своей бывшей компенсацию в 50 миллионов долларов.

Адвокаты Джонни Деппа заявили о том, что данные, которые требует Эмбер, не имеют отношения к делу, а их обнародование станет вмешательством в частную жизнь актера, пишет Variety. Но Херд настаивает, что именно злоупотребление актером спиртным и наркотиками стало причиной домашнего насилия в их семье.

Почти всегда наркотики и алкоголь были причиной оскорбительного поведения мистера Деппа, и это согласуется с многочисленными отчетами о его подпитываемых наркотиками вспышках ярости на протяжении многих лет, - говорят юристы Херд.

Напомним, что ранее в сети появились фото с увечьями, которые Джонни Деппу якобы нанесла Эмбер Херд.

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Теги: Джони Депп, Эмбер Херд, суд
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