Всему виной алкоголь: Эмбер Херд требует данные об арестах и лечении Джонни Деппа

Скандал между голливудскими эксами продолжается.

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Эмбер Херд требует от Джонни Деппа предоставить документы, связанные с его арестами и лечением от алкогольных и наркотических зависимостей. Представители актрисы считают данную информацию крайне важной в судебном разбирательстве по иску, в котором Депп потребовал от своей бывшей компенсацию в 50 миллионов долларов.

Адвокаты Джонни Деппа заявили о том, что данные, которые требует Эмбер, не имеют отношения к делу, а их обнародование станет вмешательством в частную жизнь актера, пишет Variety. Но Херд настаивает, что именно злоупотребление актером спиртным и наркотиками стало причиной домашнего насилия в их семье.

Почти всегда наркотики и алкоголь были причиной оскорбительного поведения мистера Деппа, и это согласуется с многочисленными отчетами о его подпитываемых наркотиками вспышках ярости на протяжении многих лет, - говорят юристы Херд.

Напомним, что ранее в сети появились фото с увечьями, которые Джонни Деппу якобы нанесла Эмбер Херд.