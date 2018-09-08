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"Няню" Анастасию Заворотнюк ввели в кому

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Звезда сериала "Моя прекрасная няня" в очень тяжелом состоянии.
"Няню" Анастасию Заворотнюк ввели в кому
"Няню" Анастасию Заворотнюк ввели в кому
Фото из соцсетей

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Недавно стало известно, что российская актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию. Звезда сериала “Моя прекрасная няня“ оказалась в больнице еще две недели назад, после того, как проходила лечение в Польше.

В сети начали ходить слухи о том, что у Заворотнюк тяжелая болезнь, а после сообщения о том, что у звезды начался отек мозга, пользователи заговорили о раке.

По информации Telegram-канала Yobajur, сейчас 48-летнюю Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. Нейрохирурги московской клиники планировали провести операцию, но хирургическое вмешательство для Анастасии может быть весьма опасным.

Напомним, что в 2018 году Анастасия Заворотнюк тайно родила третьего ребенка.

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Теги: Анастасия Заворотнюк, моя прекрасная няня, рак, кома, актриса
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