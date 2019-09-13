Адель официально подала на развод

Певица решила разойтись с возлюбленным после трех лет брака.

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Британская певица Адель, которая в апреле этого года рассталась со своим мужем Саймоном Конекки, официально подала на развод. Пара три года состояла в браке, у них родился общий сын Анджело Джеймс Конекки.

Согласно информации People, документы на развод Адель и Саймона были поданы в четверг, 12 сентября - спустя пять месяцев после того, как супруги официально заявили о своем расставании.

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Адель вышла замуж за предпринимателя-благотворителя Саймона Конекки на тайной церемонии в 2016 году после пяти лет знакомства. Своего сына Анджело певица родила в 2012 году.

Они хотят воспитывать своего сына вместе с любовью. Как всегда, они просят о конфиденциальности, - комментировали разрыв звездной пары представители Адель.

К слову, ранее Адель показала, как переживает развод, с помощью забавного мема.