Анастасия Заворотнюк тайно родила третьего ребенка

Известная актриса стала мамой в третий раз.

Известная российская актриса, звезда сериала “Моя прекрасная няня“ Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз.

Артистка родила дочь Милу еще в октябре прошлого года. Но об этом стало известно только сейчас.

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Актриса и ее супруг, российский и американский фигурист Петр Чернышев впервые показали первого совместного ребенка. Пара вместе с маленькой дочерью Милой приняли участие в съемках для обложки журнала Hello. О съемках рассказала сама Анастасия в своем Instagram.

“Знакомьтесь, Мила Чернышева“, - написала Заворотнюк, опубликовав фото обложки Hello.

Пока не сообщается, 47-летняя Заворотнюк родила сама или воспользовалась услугами суррогатного материнства.

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Отметим, что у Анастасии уже есть двое детей - дочь Анна и сын Майкл от брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. А для Петра Чернышева Мила – первый ребенок.

Петр и Анастасия познакомились на съемках проекта “Танцы на льду“ в 2007 году. Они поженились в сентябре 2008 года. Для Анастасии это третий брак.

Напомним, ранее Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о расставании.