Актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию - СМИ

13 сентября звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк перевели в реанимацию.

Стало известно об ухудшении здоровья известной российской актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк. Ночью, 13 сентября, звезду сериала “Моя прекрасная няня“ перевели в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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СМИ отмечает, что артистка попала в больницу еще две недели назад прямиком из Польши, где проходила лечение. Год назад у Анастасии обнаружили тяжелую болезнь, но какую именно не указывается.

Также в сообщении Telegram-канала Mash говорится, что у Заворотнюк начался отек мозга на фоне неизвестной болезни. Сейчас звезда находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации.

Отметим, что в Сети уже около месяца ходят слухи о том, что у 48-летней Анастасия Заворотнюк обнаружили рак головного мозга, но официального подтверждения информации не было.

Напомним, ранее сообщалось, что Анастасия Заворотнюк тайно родила третьего ребенка.