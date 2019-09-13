Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию - СМИ

Комментариев: 2
13 сентября звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк перевели в реанимацию.
Актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию - СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию - СМИ
instagram.com/a_zavorotnyuk

Стало известно об ухудшении здоровья известной российской актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк. Ночью, 13 сентября, звезду сериала “Моя прекрасная няня“ перевели в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. 

Читай также: Надежда Мейхер показала архивный снимок с мужем Заворотнюк

СМИ отмечает, что артистка попала в больницу еще две недели назад прямиком из Польши, где проходила лечение. Год назад у Анастасии обнаружили тяжелую болезнь, но какую именно не указывается. 

Также в сообщении Telegram-канала Mash говорится, что у Заворотнюк начался отек мозга на фоне неизвестной болезни. Сейчас звезда находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации.

Отметим, что в Сети уже около месяца ходят слухи о том, что у 48-летней Анастасия Заворотнюк обнаружили рак головного мозга, но официального подтверждения информации не было. 

Напомним, ранее сообщалось, что Анастасия Заворотнюк тайно родила третьего ребенка.

Поделись:
Теги: Анастасия Заворотнюк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
pусский  (аноним)  13.09.2019, 14:23
Оценка:  -1
pусский
А я прекрасно пёрнул!
Антибес    13.09.2019, 13:28
Оценка:  -2
Антибес
Готовьте гроб"прекрасной няне"...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь