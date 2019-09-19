Актриса Анастасия Заворотнюк вышла из комы - СМИ

Новые подробности тяжелой болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк.

В среду, 18 сентября, стало известно, что российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк пришла в сознание после комы. Об этом со ссылкой на свои источники пишет КП.ру.

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Кроме того, эта же информация появилась на телеграм-канале Baza. По сообщению СМИ, артистка уже дышит самостоятельно, но ее состояние медики оценивают как тяжелое.

“Анастасия находится в сознании и дышит самостоятельно, несмотря на сообщения СМИ об ее критическом состоянии. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое“, - пишет Baza.

Напомним, что 13 сентября СМИ сообщили о том, что актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию. На следующий день состояние артистки ухудшилось и ее ввели в кому. А еще спустя сутки стало известно, что 48-летнюю звезду подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 16 сентября появилась информация, что у артистки развились полиорганная недостаточность и пневмония.

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Отметим, что официальных подтверждений состояния Анастасии Заворотнюк от ее близких и родственников не было.

Ранее сообщалось, что муж Анастасии Заворотнюк тайком навестил ее в больнице.

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