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Актриса Анастасия Заворотнюк вышла из комы - СМИ

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Новые подробности тяжелой болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк.
Актриса Анастасия Заворотнюк вышла из комы - СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк вышла из комы - СМИ
instagram.com/a_zavorotnyuk

В среду, 18 сентября, стало известно, что российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк  пришла в сознание после комы. Об этом со ссылкой на свои источники пишет КП.ру.

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Кроме того, эта же информация появилась на телеграм-канале Baza. По сообщению СМИ, артистка уже дышит самостоятельно, но ее состояние медики оценивают как тяжелое.

“Анастасия находится в сознании и дышит самостоятельно, несмотря на сообщения СМИ об ее критическом состоянии. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое“, - пишет Baza.

Напомним, что 13 сентября СМИ сообщили о том, что актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию. На следующий день состояние артистки ухудшилось и ее ввели в кому. А еще спустя сутки стало известно, что 48-летнюю звезду подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 16 сентября появилась информация, что у артистки развились полиорганная недостаточность и пневмония.

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Отметим, что официальных подтверждений состояния Анастасии Заворотнюк от ее близких и родственников не было.

Ранее сообщалось, что муж Анастасии Заворотнюк тайком навестил ее в больнице.

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Теги: Анастасия Заворотнюк
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.09.2019, 10:16
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гость
Тут всё понятно , зачесалось в попе , решила почесать. Уснёт обратно.
гость  (аноним)  19.09.2019, 09:59
Оценка:  0
гость
Всё херня , ходячие мертвецы.
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