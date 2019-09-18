Петр Чернышов старался не привлекать внимание - но его визит сняли на видео .

Муж Анастасии Заворотнюк тайком навестил ее в больнице - видео IVONA bigmir)net

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Внимание публики продолжает быть прикованным к состоянию здоровья актрисы 48-летней Анастасии Заворотнюк, у которой, по неподтвержденной пока информации, сложная форма рака, и состояние которой ухудшается с каждым днем.

Стоит отметить, что родные актрисы не подтверждают ее диагноз, а также не дают никаких комментариев по поводу состояния здоровья звезды. Однако СМИ и поклонники “вылавливают“ детали буквально по крупицам. Так, на днях в клинике, где по неподтвержденным данным находится Анастасия Заворотнюк, заметили ее супруга российского фигуриста Петра Чернышева.

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Видео, снятое, судя по всему, на телефон - тут же слили в Сеть, также его показали по одному из российских телеканалов. Мужчина был не броско одет - в джинсы и спортивную куртку, а его лицо скрывала кепка. По всему было видно, что он пытается пройти незамеченным.

К слову, на днях возле этой же клиники журналисты заметили и старшую дочь Заворотнюк Анну - она несла большой воздушный шар. После этого СМИ еще раз обратились к официальному представителю звезды Стасу Христову - однако он заявил, что ему нельзя говорить о состоянии здоровья Заворотнюк.

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По данным российских СМИ, рак мозга - глиобластому - у звезды сериала “Моя прекрасная няня“ обнаружили около года назад. По данным журналистов, актрисе делали трепанацию черепа, однако, из-за запущенной формы заболевания - операция не принесла ожидаемого эффекта. Также актрисе делали химиотерапию, но лучшей ей не стало - рак дал метастазы.

Сейчас Анастасия Заворотнюк якобы находится в искусственной коме - и у нее постепенно стали отказывать внутренние органы.

По поводу причин развития онко у Заворотнюк - эксперты, к которым обращались СМИ, считают, что рак могла спровоцировать гормональная терапия, которую Заворотнюк проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года она - после 10 лет брака - родила Петру Чернышеву дочь Милу. Еще одной версией было - злоупотребление уколами стволовых клеток.

Напомним, что накануне в СМИ появилась информация о том, что актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию. У звезды якобы рак мозга на последней стадии. Позже в прессе появилась информация, что состояние Заворотнюк ухудшилось и ей осталось жить несколько дней.

Ранее мы писали, что состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось.

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