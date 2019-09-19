Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Вышла из комы и самостоятельно дышит: Врачи возобновили лечение Заворотнюк - СМИ

Комментариев: 5
Новые подробности тяжелой болезни актрисы из сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк.
Вышла из комы и самостоятельно дышит: Врачи возобновили лечение Заворотнюк - СМИ
Вышла из комы и самостоятельно дышит: Врачи возобновили лечение Заворотнюк - СМИ
instagram.com/a_zavorotnyuk

В среду, 18 сентября,  российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк  вышла из комы и дышит самостоятельно. А сегодня, 19 сентября, стало известно, что врачи одной из московских клиник, в которой находится 48-летняя артистка, приняли решение возобновить лечение рака. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Читай также: Трепанация черепа: СМИ выяснили новые подробности болезни Заворотнюк

СМИ отмечает, что сейчас звезде сериала “Моя прекрасная няня“ антибактериальную терапию, инфузионную терапию и терапию от отека мозга. Кроме того, артериальное давление Заворотнюк поддерживают с помощью медикаментов.

Напомним, что 13 сентября СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию. На следующий день состояние актрисы ухудшилось и ее ввели в кому. А еще спустя сутки стало известно, что звезду подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 16 сентября появилась информация, что у артистки развились полиорганная недостаточность и пневмония.

Читай также: Надежда Мейхер показала архивный снимок с мужем Заворотнюк

Отметим, что официальных подтверждений состояния Анастасии Заворотнюк от ее близких и родственников не было.

Ранее сообщалось, что муж Анастасии Заворотнюк тайком навестил ее в больнице.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Анастасия Заворотнюк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
Рики    19.09.2019, 13:24
Оценка:  0
Рики
Умничка Настенька. Молитесь за нее.
гость  (аноним)  19.09.2019, 13:15
Оценка:  -1
гость
Подождём. Отсрочим обед с борщём и пирожками на неделю две.
гость  (аноним)  19.09.2019, 12:50
Оценка:  0
гость
НАСРАТЬ НА КАЦАПСТАН!!! БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫ
Адекваты    19.09.2019, 12:36
Оценка:  0
Адекваты
Чего то очень сильно быстровато.Полиорганная недостаточность за сутки не лечится.
Адекваты    19.09.2019, 12:37
Оценка:  0
Адекваты
Выздоровления,конечно.Но сама болезнь на фейк похожа..
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь