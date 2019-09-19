Вышла из комы и самостоятельно дышит: Врачи возобновили лечение Заворотнюк - СМИ

Новые подробности тяжелой болезни актрисы из сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк.

В среду, 18 сентября, российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк вышла из комы и дышит самостоятельно. А сегодня, 19 сентября, стало известно, что врачи одной из московских клиник, в которой находится 48-летняя артистка, приняли решение возобновить лечение рака. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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СМИ отмечает, что сейчас звезде сериала “Моя прекрасная няня“ антибактериальную терапию, инфузионную терапию и терапию от отека мозга. Кроме того, артериальное давление Заворотнюк поддерживают с помощью медикаментов.

Напомним, что 13 сентября СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию. На следующий день состояние актрисы ухудшилось и ее ввели в кому. А еще спустя сутки стало известно, что звезду подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 16 сентября появилась информация, что у артистки развились полиорганная недостаточность и пневмония.

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Отметим, что официальных подтверждений состояния Анастасии Заворотнюк от ее близких и родственников не было.

Ранее сообщалось, что муж Анастасии Заворотнюк тайком навестил ее в больнице.

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