Евровидение-2019: MARUV могут лишить права представлять Украину на конкурсе

Ivona рассказывает, кто и почему не согласен с итогами Нацотбора на Евровидение-2019.

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В финале Нацотбора на Евровидение-2019, который состоялся вечером 23 февраля, популярная певица MARUV одержала победу и получила право представлять Украину на международном конкурсе в Тель-Авив. Позже стало известно, что артистке могут запретить выступать от имени нашей страны. Почему - читайте далее в материале.

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Во время первых эфиров Нацотбора стало известно, что MARUV регулярно дает концерты в России. Несмотря на то, что большинство зрителей Нацотбора отдали свои голоса за MARUV, многих не устроила ее гражданская позиция.

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Кроме того, Общественное вещание, которое выбирает представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение, еще не приняло окончательного решения относительно победителя Нацотбора. И вот, что заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова:

Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы, как Общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с MARUV, - рассказала Кольцова.

По ее словам, решение о том, кто будет представлять Украину, НОТУ примет в течении 48 часов. А сама MARUV должна дать ответы на вопросы по договору в течение 24 часов.

Напомним, что ранее звезда фильмов Marvel, актер Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса.