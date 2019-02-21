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Евровидение-2019: MARUV могут лишить права представлять Украину на конкурсе

Комментариев: 6
Ivona рассказывает, кто и почему не согласен с итогами Нацотбора на Евровидение-2019.
MARUV могут лишить права представлять Украину на Евровидении-2019
MARUV могут лишить права представлять Украину на Евровидении-2019
Instagram.com/akmal_saidov/

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В финале Нацотбора на Евровидение-2019, который состоялся вечером 23 февраля, популярная певица MARUV одержала победу и получила право представлять Украину на международном конкурсе в Тель-Авив. Позже стало известно, что артистке могут запретить выступать от имени нашей страны. Почему - читайте далее в материале.

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Во время первых эфиров Нацотбора стало известно, что MARUV регулярно дает концерты в России. Несмотря на то, что большинство зрителей Нацотбора отдали свои голоса за MARUV, многих не устроила ее гражданская позиция. 

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Кроме того, Общественное вещание, которое выбирает представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение, еще не приняло окончательного решения относительно победителя Нацотбора. И вот, что заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова:

Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы, как Общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с MARUV, - рассказала Кольцова.

По ее словам, решение о том, кто будет представлять Украину, НОТУ примет в течении 48 часов. А сама MARUV должна дать ответы на вопросы по договору в течение 24 часов.

Напомним, что ранее звезда фильмов Marvel, актер Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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Теги: MARUV, Нацотбор, Евровидение 2019, новости
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Комментариев (6)
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Хулиганка*    24.02.2019, 11:21
Оценка:  -1
Хулиганка*
сявку кириленко отправьте... этот если не споет то подлижет
гость  (аноним)  24.02.2019, 11:00
Оценка:  -1
гость
гостю в 10.50 - спасибо огромное, а то непозволительно ТАК ошибаться!)) Ужас! Преступление! И как бы я прожила без этих замечаний?)) Как хочу - так и пишу. Хоть АМ, хоть А-М.
гость  (аноним)  24.02.2019, 10:57
Оценка:  -1
гость
Действительно, Анну Марию дискредитировали, а как насчёт Марув?
https://politeka.net/news/ society/929190-maruv-pered-evrovi deniem-dast-koncerty-v-rossii-gre mit-skandal-chto-s-nami-ne-tak/
гость  (аноним)  24.02.2019, 10:55
Оценка:  -2
гость
Всё как в басне Крылова "Музыканты":
«Они немножечко дерут,
Зато уж в рот хмельного не берут,
И все с прекрасным поведеньем».
Думаю, у Глiбова подобная басня тоже есть.
Осталось заменить прекрасное поведение на правильную политическую позицию - и полное соответствие.
Верной дорогой идете, товарищи!
гость  (аноним)  24.02.2019, 10:50
Оценка:  0
гость
гостю 24.02.2019, 10:31: Анна Мария - это два разных человека. Как Маркс и Энгельс. А не как Ульянов-Ленин.
гость  (аноним)  24.02.2019, 10:31
Оценка:  +2
гость
Получается, что Анна Мария пострадала из-за родителей в Крыму,несмотря на идеальное пение,а Марув,которая постоянно выступает в России,будет представлять нашу страну?Нужно было перед финалом убрать "сомнительных особей" Юко,Марув, А-М и выбирать из оставшихся.
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