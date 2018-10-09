Оскар 2019: когда и где смотреть церемонию награждения
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Уже 24 февраля, в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения престижной кинопремии Оскар-2019. С учетом разницы во времени, для украинцев мероприятие начнется ночью 25 февраля. Как и где смотреть церемонию “Оскар“ - узнайте далее в материале.
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Ранее Ivona писала о том, что киноакадемия объявила полный список номинантов, а эксперты уже назвали своих фаворитов.
Так, “Оскар“-2019 начнется в 3:00 по киевскому времени. Трансляция прибытия звезд на красную дорожку начнется за 1,5 часа до самой церемонии награждения. Онлайн-трансляцию ивента можно будет посмотреть на официальном сайте кинопремии, а также на телеканале “Украина“.
В этом году трансляция церемонии вручения “Оскар“ запланирована как минимум в 225 странах мира, и впервые за 30 лет пройдет без ведущего. Статуэтки будут вручать известные киноактеры.
Накануне в сети опубликовали первый кадр сцены церемонии награждения кинопремии “Оскар-2019“.
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