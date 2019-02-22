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"Было непросто": солистка KAZKA оставила фанатам трогательное послание

Комментариев: 1
Перед финалом Нацотбора на Евровидение группа KAZKA сделала заявление на своей странице в Instagram.
"Было непросто": солистка KAZKA оставила фанатам трогательное послание
"Было непросто": солистка KAZKA оставила фанатам трогательное послание
Instagram

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Сегодня, 23 февраля, в эфире телеканала СТБ и UA: Перший пройдет финал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение-2019“. Группа KAZKA, которая будет бороться за победу в решающем этапе конкурса, оставила в своем Instagram волнительное послание всем фанатам и тем, кто поддерживал коллектив в полуфинале. 

Было непросто, но вот мы в финале. Впереди – моя главная битва. Битва с моим волнением. Кто из нас победит? Не знаю. И хочу поблагодарить всех, кто рядом. Нашу команду, семьи, наших непревзойденных слушателей. Вместе с вами мы готовы на все, – говорится в посте. 

Поклонники KAZKA поддержали группу и пожелали музыкантам удачи. “Тримаю за вас кулачки, все буде добро, удачі“, “Все буде добре, головне кайфанути від виступу. Ви переможете, це ж ясно“, “Все получиться! Мы с вами! Мы верим!“, – пишут пользователи в комментариях. 

Напомним, что ранее вокалистка группы KAZKA Александра Зарицкая решила реабилитироваться перед фанатами после выступления в полуфинале Нацотбора.

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Теги: KAZKA, нацотбор, Евровидение 2019
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  23.02.2019, 10:17
Оценка:  0
гость
Послание оставила...А кто убирать будет?! Не успело вылупиться уже послания оставляет...) Следующий хит будет называться "Какала", а наступный "Пысала"))
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