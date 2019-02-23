"Евровидение-2019": Стало известно, кто представит Украину
В субботу, 23 февраля в эфире телеканала СТБ и UA: Перший прошел финал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение-2019“ .
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Ведущим прямых эфиров Нацотбора на “Евровидение-2019“ в третий раз стал Сергей Притула. А ведущей бэкстейджа была Надежда Матвеева.
Состав судьей остался с прошлого года. Оценивали выступления участников Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.
Также на сцене Национального отбора на “Евровидение-2019“ спели Джамала и представитель Франции Bilal Hassani.
В финале Нацотбора приняли участие следующие исполнители:
Читай также: “Евровидение 2019“: Украина “вылетела“ из топ-3 по версии букмекеровFreedom-jazz
- YUKO
- MARUV
- Brunettes Shoot Blondes
- KAZKA
- ANNA MARIA
Победителем финала Нацотбора стала MARUV с песней “Siren song“. Именно она представит Украину на песенном конкурсе “Евровидение-2019“ в Тель-Авиве, Израиль.
Выступление MARUV в финале Нацотбора:
Результаты финала Нацотбора на “Евровидение-2019“:
Полный выпуск финала Нацотбора:
Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении-2019“ в Израиле.
Полная версия правил