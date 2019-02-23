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"Евровидение-2019": Стало известно, кто представит Украину

Комментариев: 4
В субботу, 23 февраля, прошел финал Нацотбора на "Евровидение 2019". В нем приняли участие 6 групп и сольных исполнителей.
Нацотбор на "Евровидение-2019": участники финала
Нацотбор на "Евровидение-2019": участники финала
instagram.com/eurovision.ua

В субботу, 23 февраля в эфире телеканала СТБ и UA: Перший прошел финал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение-2019“ .

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Ведущим прямых эфиров Нацотбора на “Евровидение-2019“ в третий раз стал Сергей Притула. А ведущей бэкстейджа была Надежда Матвеева.

Состав судьей остался с прошлого года. Оценивали выступления участников Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

Также на сцене Национального отбора на “Евровидение-2019“ спели Джамала и представитель Франции Bilal Hassani.

В финале Нацотбора приняли участие следующие исполнители:

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    Freedom-jazz
  2. YUKO
  3. MARUV
  4. Brunettes Shoot Blondes
  5. KAZKA
  6. ANNA MARIA

Участники финала Нацотбора
Участники финала Нацотбора
Пресс-служба

Победителем финала Нацотбора стала MARUV с песней “Siren song“. Именно она представит Украину на песенном конкурсе “Евровидение-2019“ в Тель-Авиве, Израиль.

Выступление MARUV в финале Нацотбора:

Результаты финала Нацотбора на “Евровидение-2019“:

Полный выпуск финала Нацотбора:

Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении-2019“ в Израиле.

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Теги: Нацотбор Евровидения 2019 в Украине, Евровидение 2019
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (4)
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pусский  (аноним)  23.02.2019, 22:02
Оценка:  -1
pусский
Я опять пёрнул! В этот раз особо вонюче, бля!
гость  (аноним)  21.02.2019, 19:52
Оценка:  -1
гость
Послушала песню в исполнении Хассани (представитель Франции) - вот это песня победителя! А не завывание Казки или Maruv.
гость  (аноним)  21.02.2019, 19:26
Оценка:  0
гость
Ну и чем пение Марув лучше Саши Зарицкой??? Она так же фальшивит. Среди всех участников классно спели Анна-Мария - и волнение им не помешало! Это всё отговорки. А у Марув только песня классная, а пение слабенькое.
pусский  (аноним)  21.02.2019, 15:59
Оценка:  -1
pусский
Пидapacы! Я натужно выпустил газы!
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