"Евровидение-2019": Стало известно, кто представит Украину

В субботу, 23 февраля, прошел финал Нацотбора на "Евровидение 2019". В нем приняли участие 6 групп и сольных исполнителей.

В субботу, 23 февраля в эфире телеканала СТБ и UA: Перший прошел финал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение-2019“ .

Читай также: Пыталась получить посвідку на проживання“: Участница YUKO написала о гражданстве России

Ведущим прямых эфиров Нацотбора на “Евровидение-2019“ в третий раз стал Сергей Притула. А ведущей бэкстейджа была Надежда Матвеева.

Состав судьей остался с прошлого года. Оценивали выступления участников Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

Также на сцене Национального отбора на “Евровидение-2019“ спели Джамала и представитель Франции Bilal Hassani.

В финале Нацотбора приняли участие следующие исполнители:

Читай также: “Евровидение 2019“: Украина “вылетела“ из топ-3 по версии букмекеров Freedom-jazz YUKO MARUV Brunettes Shoot Blondes KAZKA ANNA MARIA

Участники финала Нацотбора Пресс-служба

Победителем финала Нацотбора стала MARUV с песней “Siren song“. Именно она представит Украину на песенном конкурсе “Евровидение-2019“ в Тель-Авиве, Израиль.

Выступление MARUV в финале Нацотбора:

Результаты финала Нацотбора на “Евровидение-2019“:

Полный выпуск финала Нацотбора:

Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении-2019“ в Израиле.