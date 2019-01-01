Нацотбор "Евровидения-2019": MARUV выпустила полную версию конкурсной песни

Певица выступит в первом полуфинале с песней "Siren song" (“BANG!“).

Известная украинская певица MARUV представила полную версию песни, с которой собирается покорять Нацотбор на “Евровидение-2019“.

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Специально для конкурса артистка написала новый трек под названием “Siren song“ (“BANG!“). Именно с этой песней девушка выступит в первом полуфинале Нацотбора 9 февраля.

Отметим, 22 января стало известно, что певица TAYANNA отказалась от участия в Нацотборе “Евровидения-2019“. А через несколько часов, во время жеребьевки, стало известно, что артистку в Нацотборе заменит популярная украинская певица MARUV.

Напомним, ранее MARUV призналась, что работала в стрип-клубе.